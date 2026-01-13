Baltijas balss logotype
Проговорился! Игорь Крутой назвал Раймонда Паулса «главным Маэстро Советского Союза» 2 1742

Культура &
Дата публикации: 13.01.2026
соцсети
Изображение к статье: Проговорился! Игорь Крутой назвал Раймонда Паулса «главным Маэстро Советского Союза»

12 января российский композитор и продюсер Игорь Крутой публично поздравил Раймонда Паулса с 90-летием.

В публикации в соцсетях он назвал юбиляра «главным маэстро Советского Союза» и отдельно вспомнил совместный проект, который раньше был символом лета в Юрмале, – конкурс-фестиваль «Новая волна».

«Сегодня 90-летний юбилей празднует главный Маэстро Советского Союза, народный артист СССР Раймонд Паулс, создавший огромное количество песен, до сих пор звучащих в душах и сердцах некогда большой и прекрасной страны. До сих пор каждое появление Раймонда на сцене - это событие, его искромётный юмор при невозмутимом лице - это радость для всех общающихся с ним людей. А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль «Новая волна», давший популярной музыке много новых имён и песен. Дорогой Раймонд, здоровья и радости вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше. Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный друг!», - написал Игорь Крутой.

НА своей страничке в Instagram поздравили Маэстро и Алла Пугачева: «Старинные часы еще идут. С юбилеем, маэстро!».

#Алла Пугачева #музыка #instagram #соцсети #Раймонд Паулс #юбилей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    13-го января

    И Таисия Павалий спокойно пела на украинском на новогодних концертах в России и это не вызывало страх и ужас.

    17
    4
  • З
    Злой
    13-го января

    Ну так в России и не сносили ничего, не запрещали и не переименовывали, другой народ совсем, нашим это не понять.,

    24
    3

