Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Андрис Кивич и группа Z-Scars возвращаются с юбилейным туром по городам Латвии 0 62

Культура &
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кивич и группа Z-Scars возвращаются с юбилейным туром по городам Латвии

Популярная латвийская поп-рок группа Z-Scars и её неизменный лидер, солист и автор песен Андрис Кивич отправляются в масштабный юбилейный концертный тур в честь своего 25-летия. Грандиозный тур Z-Scars стартует 31 января в Огрском культурном центре, где состоится первый концерт. Затем группа выступит в Риге, Лиепае, Резекне, Елгаве, Талси, Вентспилсе и других городах Латвии.

На концертах прозвучат самые известные и любимые публикой песни, ставшие неотъемлемой частью музыкальной жизни Латвии. В программу вошли такие хиты, как “Tu tuvojies sev”- композиция, с которой группа в 2004 году одержала победу в “Музыкальном банке”, а также “Ja tu esi viens”, “Pirmoreiz”, “Tev es nemelotu”, “Latvijai”, “Jūtot tā”, “Uz vienu dienu”, “Varbūt”, “Cauri pilsētai” и другие песни, которые у многих латвийцев связаны с теплыми ностальгическими воспоминаниями. Наряду с уже полюбившимися композициями в рамках тура прозвучат и новые песни с восьмого студийного альбома группы, который будет представлен публике в конце января 2026 года.

Z_Scars4.jpg

«Главная ценность Z-Scars — это наши песни и живые концерты. Как часто пишут нам слушатели, в них по-прежнему звучит дыхание двухтысячных - вибрации и эстетика того времени. Сегодня концерт Z-Scars - это своего рода путешествие во времени. Для многих наши песни связаны с воспоминаниями о периоде, когда мы были на десять, а то и на двадцать лет моложе: первая влюблённость, первый поцелуй… Есть и те, кто выбирал композиции Z-Scars, когда делал предложение руки и сердца», — рассказывает лидер группы Андрис Кивич. – Мы не отправлялись в тур по Латвии с 2016 года, поэтому сейчас хотим подарить слушателям всё лучшее, что у нас есть - искренне и от всего сердца. Готовим почти двухчасовую программу с безупречным звуком, светом и потрясающей энергетикой».

В концертах также примут участие специальные гости, имена которых будут объявлены ближе к датам выступлений. На концертных площадках зрители смогут приобрести сувенирную продукцию и юбилейный альбом Z-Scars, выпущенный к 25-летию коллектива на виниле.

Юбилейный концертный тур одной из самых ярких поп-рок групп Латвии Z-Scars обещает стать ярким и эмоциональным событием как для преданных поклонников, так и для новой аудитории.

Читайте нас также:
#Латвия #культура #музыка #юбилей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Французская электронная музыка признана наследием ЮНЕСКО
Изображение к статье: Кадр из сериала "Пуаро"
Изображение к статье: Акварель кисти художника Яниса Спалвиньша
Изображение к статье: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео