Популярная латвийская поп-рок группа Z-Scars и её неизменный лидер, солист и автор песен Андрис Кивич отправляются в масштабный юбилейный концертный тур в честь своего 25-летия. Грандиозный тур Z-Scars стартует 31 января в Огрском культурном центре, где состоится первый концерт. Затем группа выступит в Риге, Лиепае, Резекне, Елгаве, Талси, Вентспилсе и других городах Латвии.

На концертах прозвучат самые известные и любимые публикой песни, ставшие неотъемлемой частью музыкальной жизни Латвии. В программу вошли такие хиты, как “Tu tuvojies sev”- композиция, с которой группа в 2004 году одержала победу в “Музыкальном банке”, а также “Ja tu esi viens”, “Pirmoreiz”, “Tev es nemelotu”, “Latvijai”, “Jūtot tā”, “Uz vienu dienu”, “Varbūt”, “Cauri pilsētai” и другие песни, которые у многих латвийцев связаны с теплыми ностальгическими воспоминаниями. Наряду с уже полюбившимися композициями в рамках тура прозвучат и новые песни с восьмого студийного альбома группы, который будет представлен публике в конце января 2026 года.

«Главная ценность Z-Scars — это наши песни и живые концерты. Как часто пишут нам слушатели, в них по-прежнему звучит дыхание двухтысячных - вибрации и эстетика того времени. Сегодня концерт Z-Scars - это своего рода путешествие во времени. Для многих наши песни связаны с воспоминаниями о периоде, когда мы были на десять, а то и на двадцать лет моложе: первая влюблённость, первый поцелуй… Есть и те, кто выбирал композиции Z-Scars, когда делал предложение руки и сердца», — рассказывает лидер группы Андрис Кивич. – Мы не отправлялись в тур по Латвии с 2016 года, поэтому сейчас хотим подарить слушателям всё лучшее, что у нас есть - искренне и от всего сердца. Готовим почти двухчасовую программу с безупречным звуком, светом и потрясающей энергетикой».

В концертах также примут участие специальные гости, имена которых будут объявлены ближе к датам выступлений. На концертных площадках зрители смогут приобрести сувенирную продукцию и юбилейный альбом Z-Scars, выпущенный к 25-летию коллектива на виниле.

Юбилейный концертный тур одной из самых ярких поп-рок групп Латвии Z-Scars обещает стать ярким и эмоциональным событием как для преданных поклонников, так и для новой аудитории.