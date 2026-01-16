Baltijas balss logotype
Дом детства Дэвида Боуи восстановят и откроют как музей 0 62

Культура &
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом детства Дэвида Боуи восстановят и откроют как музей

Фонд Heritage of London Trust сообщил о планах реставрации дома, в котором прошло детство Дэвида Боуи. После завершения работ здание станет открытым для посетителей музеем. Реконструкция продлится более года, сообщает Hypebeast.

Двухэтажный коттедж в районе Бромли воссоздадут в том виде, который он имел в 1960-е годы. Открытие музея запланировано не ранее конца 2027 года. Помимо экспозиции, в доме будут проходить образовательные программы и творческие мастер-классы для молодёжи.

Проект реставрации возглавит Джеффри Марш — сокуратор передвижной выставки David Bowie Is. Концепция будущего музея вдохновлена художественной лабораторией, которую Боуи создавал в Бекенхеме. Центральным пространством станет небольшая спальня музыканта — именно здесь зародились его первые творческие идеи и музыкальные стремления.

Дэвид Боуи (настоящее имя — Дэвид Джонс) — один из самых влиятельных британских музыкантов XX века. Он дебютировал в 1967 году с альбомом David Bowie, а мировую известность получил спустя два года благодаря хиту Space Oddity, вошедшему в топ-5 британского чарта.

Артист скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком печени. Согласно завещанию, его прах был развеян над островом Бали.

Читайте нас также:
#история #образование #молодежь #культура #музыка #творчество #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

