Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»

Культура &
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»

До премьеры первых серий новой адаптации книг Джоан Роулинг осталось около года.

Над музыкальным оформлением нового сериала по вселенной Гарри Поттера будет работать Ханс Циммер. Об этом официально сообщили представители HBO и Warner Bros.. К проекту также подключится основанный композитором коллектив Bleeding Fingers Music, специализирующийся на создании масштабных саундтреков для кино и телевидения.

Сериальная адаптация книг Джоан Роулинг запланирована к выходу в 2027 году и будет состоять из семи сезонов – по одному на каждый роман. Формат долгого телевизионного повествования предполагает новое музыкальное прочтение знакомой истории, при этом авторы проекта подчеркивают, что звуковая концепция сохранит связь с уже сформировавшимся наследием франшизы.

Музыка для оригинальных фильмов о юном волшебнике создавалась разными композиторами, включая Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Новый сериал предложит самостоятельный саундтрек, адаптированный под ритм и структуру телевизионного формата, но без разрыва с узнаваемой атмосферой волшебного мира.

Работа над музыкой станет совместным проектом Ханса Циммера, Кары Талве и Анже Розмана. Для Bleeding Fingers Music участие в сериале станет еще одним шагом в расширении международного присутствия: в ближайшее время студия планирует открытие офиса в Лондоне. Сам Циммер параллельно задействован в ряде крупных проектов – от новых сезонов сериалов до продолжения фантастической саги "Дюна".

Помимо музыкальной команды, HBO уже представила ключевой актерский состав нового "Гарри Поттера". Главные роли в сериале исполнят молодые актеры, для которых проект станет одним из первых масштабных экранных опытов. Производством шоу руководит Франческа Гардинер, а режиссурой отдельных эпизодов займется Марк Майлод.

#культура #музыка #сериал #Гарри Поттер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео