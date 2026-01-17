Над музыкальным оформлением нового сериала по вселенной Гарри Поттера будет работать Ханс Циммер. Об этом официально сообщили представители HBO и Warner Bros.. К проекту также подключится основанный композитором коллектив Bleeding Fingers Music, специализирующийся на создании масштабных саундтреков для кино и телевидения.

Сериальная адаптация книг Джоан Роулинг запланирована к выходу в 2027 году и будет состоять из семи сезонов – по одному на каждый роман. Формат долгого телевизионного повествования предполагает новое музыкальное прочтение знакомой истории, при этом авторы проекта подчеркивают, что звуковая концепция сохранит связь с уже сформировавшимся наследием франшизы.

Музыка для оригинальных фильмов о юном волшебнике создавалась разными композиторами, включая Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Новый сериал предложит самостоятельный саундтрек, адаптированный под ритм и структуру телевизионного формата, но без разрыва с узнаваемой атмосферой волшебного мира.

Работа над музыкой станет совместным проектом Ханса Циммера, Кары Талве и Анже Розмана. Для Bleeding Fingers Music участие в сериале станет еще одним шагом в расширении международного присутствия: в ближайшее время студия планирует открытие офиса в Лондоне. Сам Циммер параллельно задействован в ряде крупных проектов – от новых сезонов сериалов до продолжения фантастической саги "Дюна".

Помимо музыкальной команды, HBO уже представила ключевой актерский состав нового "Гарри Поттера". Главные роли в сериале исполнят молодые актеры, для которых проект станет одним из первых масштабных экранных опытов. Производством шоу руководит Франческа Гардинер, а режиссурой отдельных эпизодов займется Марк Майлод.