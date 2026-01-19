Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге проходит выставка работ, посвященная 35-летию Балтийского белорусского объединения художников 0 1189

Культура &
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: Картина Надежды Изеневой "Июльская жара"

Картина Надежды Изеневой "Июльская жара"

Выставка работ, посвященная 35-летию Балтийского белорусского объединения художников «Маю Гонар» («Я имею честь»), будет проходить в выставочном зале Дома Менцендорфа в Риге до 28 февраля

На выставке представлены картины, акварели, пастели, литографии, художественные фотографии и более 50 произведений искусства, созданных в других техниках, 18 художницами.

Ассоциация «Балтийское белорусское художественное объединение «Маю Гонар»» была основана в 1991 году под эгидой Латвийской белорусской культурной ассоциации «Свитанак» («Заря»), которая действует в Латвии с 1988 года. Ассоциацию считают современницей «Пробуждения» и «Баррикад», когда вместе с Латвийским народным фронтом она боролась за восстановление независимого латвийского государства.

Ассоциация зарегистрирована в Риге как отдельная творческая организация с 2012 года. В настоящее время она объединяет 23 художника из Эстонии, Литвы и Латвии.

Выставки работ художников из объединения «Маю Гонар» проходили во многих местах Латвии, а также в Беларуси, Эстонии, Литве и Чехии. Балтийское объединение белорусских художников регулярно участвует в совместных выставках художников национальных меньшинств, которые ежегодно организует Ассоциация латвийских национальных культурных обществ имени Иты Козакевич.

Читайте нас также:
#выставка #искусство #независимость #культура #творчество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фотопроект «Heroes in the Shadow»: невидимый героизм родителей особенных детей
Изображение к статье: Кадр из трейлера
Изображение к статье: Легенда электронной танцевальной музыки Пит Тонг возвращается в Латвию
Изображение к статье: Фото: www.zuzeum.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео