Выставка работ, посвященная 35-летию Балтийского белорусского объединения художников «Маю Гонар» («Я имею честь»), будет проходить в выставочном зале Дома Менцендорфа в Риге до 28 февраля

На выставке представлены картины, акварели, пастели, литографии, художественные фотографии и более 50 произведений искусства, созданных в других техниках, 18 художницами.

Ассоциация «Балтийское белорусское художественное объединение «Маю Гонар»» была основана в 1991 году под эгидой Латвийской белорусской культурной ассоциации «Свитанак» («Заря»), которая действует в Латвии с 1988 года. Ассоциацию считают современницей «Пробуждения» и «Баррикад», когда вместе с Латвийским народным фронтом она боролась за восстановление независимого латвийского государства.

Ассоциация зарегистрирована в Риге как отдельная творческая организация с 2012 года. В настоящее время она объединяет 23 художника из Эстонии, Литвы и Латвии.

Выставки работ художников из объединения «Маю Гонар» проходили во многих местах Латвии, а также в Беларуси, Эстонии, Литве и Чехии. Балтийское объединение белорусских художников регулярно участвует в совместных выставках художников национальных меньшинств, которые ежегодно организует Ассоциация латвийских национальных культурных обществ имени Иты Козакевич.