В 2026 году в разных уголках мира появятся новые музеи — масштабные культурные инициативы, которые дополнят и переосмыслят глобальную карту современного искусства, науки и архитектуры.

Центр современного искусства в Ташкенте станет первым крупным музеем современного искусства в Центральной Азии. Он разместится в здании бывшего депо, а его дебютная выставка объединит художников всего региона.

Guggenheim Abu Dhabi откроется на острове Саадият в футуристическом комплексе, спроектированном Фрэнком Гери, площадью более 30 000 м². Музей представит искусство с 1960-х годов, с особым фокусом на регионы MENA и Южной Азии, и станет частью культурного кластера рядом с Louvre Abu Dhabi.

Nederlands Fotomuseum в Роттердаме переедет в исторический склад Santos с видом на порт. Новое пространство позволит объединить многомиллионную коллекцию музея и расширить образовательные и исследовательские программы.

Natural History Museum в Абу-Даби открылся совсем недавно и уже входит в число крупнейших музеев естественной истории в мире. Его экспозиция охватывает 13,8 миллиарда лет истории Земли — от зарождения Вселенной до современности.

DATALAND by Refik Anadol в Лос-Анджелесе станет музеем данных и искусственного интеллекта с иммерсивными купольными проекциями. Это будет экспериментальная платформа, где художники и инженеры создают «живые» цифровые среды.

Там же, в Лос-Анджелесе, готовится к открытию Lucas Museum of Narrative Art, основанный на частной коллекции Джорджа Лукаса. Более 100 000 объектов — от античного искусства до артефактов из вселенной «Звёздных войн» — будут посвящены визуальному повествованию.

Dubai Museum of Art разместится прямо над водами Dubai Creek, создавая эффект «плавающего» здания. Проект Тадао Андо объединит выставочные пространства, арт-резиденции и другие культурные программы.

KANAL – Centre Pompidou в Брюсселе откроется в реконструированном гараже Citroën, соединив коллекцию Центра Помпиду с динамичной бельгийской арт-сценой.