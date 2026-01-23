Зимнее время года идеально создано для уюта, горячих напитков и, конечно же, киномарафонов. Если ваше сердце жаждет тепла и романтики, стриминговый гигант Netflix предлагает бесконечный выбор любовных историй, способных наполнить душу вдохновением.

Самое приятное, что современная романтика на Netflix представлена во всех возможных измерениях и жанрах, разрушая привычные клише. Все, что от вас требуется — это устроиться поудобнее и сделать свой выбор, прокручивая бесконечную ленту. Чтобы сэкономить ваше время на поиски и помочь найти действительно достойный контент, мы тщательно отобрали 10 лучших романтических фильмов, которые обязательно стоит добавить в ваш зимний плейлист.

Эта подборка идеально подойдет как для уютного просмотра в одиночестве, так и для киновечера с мужем или подругой. Пусть эти фильмы станут вашей дозой любви этой зимой!

"10 причин моей ненависти"

События картины разворачиваются вокруг двух сестер — мужененавистницы Катариной Стрэтфорд и красавицы Бьянки, которые по воле их отца Уолтера вынуждены устраивать личную жизнь непривлекательной сестры. Узнав, что у его младшей дочери Кэт все еще нет парня, в то время как за Бьянкой ухаживают сразу двое молодых людей, глава семейства запретил последней ходить на свидания до тех пор, пока она не найдет бойфренда для своей сестры. Колючий характер и враждебное отношение к противоположному полу, присущее Катарине, ставят Бьянку не просто в сложное, но и почти безвыходное положение.

"Голубая сойка"

Джим и Аманда были первой любовью друг для друга еще в школе. Расставшись, каждый пошел своей дорогой, покинул дом и отправился искать свое счастье, призвание и судьбу. Аманда тоже заехала в город, чтобы навестить беременную сестру. Одновременно они заходят в местный продуктовый магазинчик и сталкиваются лбами. Глазам не верят, но быстро приходят в себя, решают выпить по чашке кофе и вспомнить былые времена.

"Грязные танцы"

Скромная девушка Бэби проводит лето 1963 года в пансионате и случайно открывает для себя мир "Грязных танцев". Ее очаровывает харизматичный танцор Джонни. Когда у партнерши Джонни возникают проблемы, Бэби просят заменить ее и она начинает учиться танцевать у Джонни. Репетиции сближают их, и между ними завязывается роман. Родители Бэби и ее окружение осуждают их отношения, считая Джонни неподходящим партнером. Но Бэби и Джонни бросают вызов обществу и доказывают свою любовь страстным финальным танцем, который меняет представление о правилах.

"В активном поиске""

Устав от своих отношений с парнем, девушка разрывает их и переезжает к своей сестре в Нью-Йорк, где заводит новых знакомых. Новая подруга обожает шумные и людные вечеринки, поэтому старается втянуть Элис в эту атмосферу. Но готова ли главная героиня, совсем далёкая от бурного ритма жизни, наконец покинуть свою зону комфорта и начать получать удовольствие от каждой минуты?

"Немного беременна"

Элисон недавно получила повышение на работе, поэтому отправляется в ночной клуб с сестрой, чтобы отпраздновать. Случайная встреча с молодым человеком, много крепкого алкоголя и безумных танцев в итоге приводят к тому, что новые знакомые проводят вместе всего одну ночь. А уже через несколько месяцев девушка узнает шокирующую новость о том, что она беременна.

"Любовник леди Чаттерлей"

Молодая женщина-аристократка абсолютно несчастлива в браке со своим законным мужем. Довольно быстро она теряет интерес к своему избраннику, начиная тайный бурный роман на стороне. Вместе с охотником, который пленяет всю ее душу и внимание, героиня проводит с ним время в имении мужа. Несмотря на предостережения и убеждения других людей, она в итоге выбирает быть по-настоящему счастливой.

"Осторожно, двери закрываются"

Это фэнтези-размышление на тему того, как может измениться жизнь из-за одной мелочи. Фильм показывает два варианта развития событий. В одном варианте главная героиня Хелен Куилли успевает сесть в поезд, а в другом ей буквально не хватает нескольких секунд, чтобы попасть в вагон, который уже отправляется. И эта, казалось бы, мелочь способна кардинально изменить жизнь главной героини.

"Матч-Пойнт"

Когда-то известный теннисист переживает не лучшие времена. В переломный момент своей жизни мужчина знакомится с женщиной, в которую очень быстро влюбляется, несмотря на то, что она встречается с его близким другом. Кажется, от новой знакомой не стоит ждать ничего, кроме неприятностей. Это событие стремительно и кардинально меняет всю дальнейшую судьбу героя.

"Половина всего"

В центре сюжета — застенчивая отличница Элли Чу, которая ведет изолированный образ жизни. У девушки нет близких друзей, она вынуждена помогать отцу выполнять его обязанности начальника маленькой железнодорожной станции, а также зарабатывать деньги, выполняя домашние задания для одноклассников. Однажды к Элли за помощью обращается Пол Мунски, перспективный спортсмен, который обещает героине солидное вознаграждение за написание любовного письма для Астер Флорес, самой популярной девушки в школе.

"Тайный клуб Гернси любителей книг и пирогов из картофельных очисток"

В разгар своей писательской карьеры и романа с привлекательным богатым американцем Джульет Эштон начинает переписку с одним из участников книжного клуба с острова Гернси. В 1940-х годах этот остров был оккупирован нацистами. Но война закончилась, оккупанты ушли, а Джульет заинтересовалась их историей. С одобрения своего издателя и с надеждой написать статью о клубе, его странном названии и происхождении, Джульет отправляется на Гернси.