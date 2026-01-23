Baltijas balss logotype
Состоится открытая экскурсия по зданию Бауской Ратуши

Культура &
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Состоится открытая экскурсия по зданию Бауской Ратуши

31 января в 11.00 все желающие приглашаются на бесплатную экскурсию по Ратуше города Бауска.

Бауская Ратуша была построена в начале XVII века. До 1740 года она считалась самой большой в Курляндском и Земгальском герцогствах и одной из крупнейших в Латвии.

Ратуша представляла собой каменное здание с аркадой на удлиненной восточной стороне и фахверковой башней с куполом и шпилем. Фасады украшались сдержанно: в нижней части треугольных фронтонов размещались волюты, а углы здания были оформлены рустовкой. В погребе хранилось вино, на первом этаже размещались квартиры служащих и городские весы, а на втором — зал заседаний и кабинеты магистрата. Колокол на башне оповещал жителей о важных событиях.

В 1852 году была снесена разрушавшаяся башня, а в 1871 году — второй этаж. Оставшуюся часть здания перестроили и сдавали под магазины. В таком упрощенном виде Ратуша дошла до наших дней. Впоследствии Бауская краевая дума реализовала проект реставрации, и сегодня можно увидеть восстановленное здание.

Во время экскурсии вы сможете осмотреть внутреннее убранство Ратуши, узнать об истории здания, архитектурных деталях и интересных фактах о его роли в жизни города Бауска на протяжении веков.

Экскурсия подходит как для местных жителей, так и для гостей города, желающих глубже познакомиться с культурным и историческим наследием Бауски.

Посещение бесплатное.

