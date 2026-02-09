В Ботаническом саду Латвийского университета наступает одно из самых ярких событий года – цветение азалий. С каждым днем всё больше кустов раскрывают свои цветы самых разнообразных оттенков и форм, наполняя Оранжерею азалий яркостью, весенним настроением и нежным ароматом.

Азалии – одни из самых ярких декоративных растений благодаря своему длительному цветению. В зависимости от сорта они цветут с октября по май, когда мало других цветущих растений. Существуют ранние, среднепоздние и поздние сорта, и при благоприятных условиях один куст может радовать цветами несколько недель подряд.

Сейчас в Оранжерее азалий представлено около 140 разных сортов. Коллекция включает растения всех категорий – от ранних до поздних, а возраст самого старого куста достигает примерно 60 лет.

Коллекция азалий Ботанического сада ЛУ является не только крупнейшей в Латвии, но и одной из самых больших в Северной Европе. Среди цветущих кустарников посетители смогут увидеть сорта Sārtais Dzintars, Pink Dream, Paul Schame и многие другие. Оранжерея азалий открыта ежедневно с 10:00 до 16:00.