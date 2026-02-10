Baltijas balss logotype
Хогвартс снова оживает: первые кадры со съемок сериала HBO 0 147

Культура &
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хогвартс снова оживает: первые кадры со съемок сериала HBO

Британские СМИ опубликовали первые кадры со съемочной площадки сериала «Гарри Поттер», который готовит HBO. Работа над одним из самых ожидаемых фэнтези-проектов последних лет ведется в графстве Хартфордшир, где команда воссоздает магический мир с максимальной опорой на оригинальные книги Джоан К. Роулинг.

Узнаваемые локации и новые детали

На опубликованных фотографиях поклонники заметили несколько знаковых мест Хогвартса. Обновленные оранжереи для уроков травологии выглядят более масштабными и детализированными, чем в кинофраншизе. Во внутреннем дворе школы появились топиарные фигуры животных — льва, змеи, орла и барсука, символизирующих факультеты.

Отдельное внимание привлекла Гремучая ива: массивное дерево с подвижной кроной уже установлено на съемочном полигоне. Это подогрело слухи о том, что создатели могут параллельно работать сразу над несколькими сезонами. Кроме того, на территории фермы Беррибушес возвели таинственный каменный коттедж. Фанаты гадают, станет ли он хижиной Хагрида или домом Николаса Фламеля.

1747572784_grjz1fcwyaefjvo_11zon.webp

Когда ждать премьеру

Несмотря на то что камеры на площадке заработали еще летом 2025 года, HBO пересмотрел график выхода проекта. Премьера первого эпизода теперь ожидается в начале 2027 года, а не в конце 2026-го, как предполагалось ранее. По данным источников, задержка связана с масштабной работой над визуальными эффектами и стремлением авторов создать максимально аутентичную и детализированную версию волшебной вселенной.

Сериал позиционируется как более близкая к книгам адаптация, где каждому году обучения в Хогвартсе будет посвящен отдельный сезон.

источник

Читайте нас также:
#сериалы #новости #Гарри Поттер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео