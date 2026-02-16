Телеканал Fox официально объявил о запуске нового драматического проекта под названием "Дознаватель" (Interrogator). Канал настолько уверен в потенциале будущей ленты, что заказал полный сезон из 12 эпизодов, минуя стадию пилотного эпизода. Главную роль — эксцентричного и гениального мастера манипуляций — исполнит непревзойденный Стивен Фрай.

В центре истории — Конрад Генри, бывший высокопоставленный агент британской разведки MI6. Конрад не просто детектив; он располагает элитной командой и уникальным набором навыков. Когда стандартные методы допросов и расследований заходят в тупик, в дело вступает Генри.

Его оружие: выдающийся интеллект, аристократическое обаяние и непредсказуемые психологические манёвры. Он стремится сломать ментальные барьеры самых опасных преступников планеты и вытащить правду там, где другие бессильны.

Проект обещает быть авторским: Стивен Фрай не только играет главную роль, но и выступил автором сценария пилотной серии. Над сценарием также работали Билл Харпер и Мэтт Пайкен.

Режиссёрское кресло: занял Пол Макгиган ("Шерлок", "Счастливое число Слевина"), что гарантирует сериалу динамичный и стильный визуал.

Продюсерский состав: в команду вошли гиганты индустрии из Anonymous Content, Lionsgate Television и Fox Entertainment Studios.

Для актёра это возвращение в "семью" Fox, где он ранее покорил зрителей ролью психолога Гордона Уайатта в сериале "Кости". Фрай, легенда британского юмора и драмы ("Чёрная гадюка", "Уайлд", "V значит Вендетта"), теперь продемонстрирует свой талант в роли, где каждое слово — часть утончённой игры.

"Дознаватель" станет ключевой частью обновлённой линейки оригинальных сценариев Fox. На фоне недавнего запуска перезапуска "Спасателей Малибу" и успешных медицинских драм вроде "Док" и "Лучшая медицина", новый проект с Фраем призван укрепить драматический сегмент канала рядом с сериалом "Память убийцы" с Патриком Демпси.

Премьера ожидается в телевизионном сезоне 2026-2027 годов, и критики уже предрекают сериалу успех благодаря удачному сочетанию классического британского стиля и напряжённого американского триллера.