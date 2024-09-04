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Как 60-летний Киану Ривз однажды отказался от 80 000 000 долларов 1

Lifenews
Дата публикации: 04.09.2024
BB.LV
Яркую внешность актер унаследовал от отца с ирландскими, португальскими, гавайскими и китайскими корнями/

Яркую внешность актер унаследовал от отца с ирландскими, португальскими, гавайскими и китайскими корнями/

Он встал на тернистый путь артиста из-за спортивной травмы.

Фото с грустным Киану Ривзом, в одиночестве поедающим сэндвич на скамейке, стало мемом, но аккаунт самого артиста в соцсетях вы не найдете. Звезда «Матрицы» предпочитает реальную жизнь виртуальной, не любит делиться личным и несколько лет умалчивал, что основал фонд по борьбе с раком.

Англичанка Патрисия Тейлор и гаваец Сэмьюэл Ноулин Ривз познакомились в Бейруте, так что именно там 2 сентября 1964-го родился наш герой. Киану переводится как «прохладный ветер с гор», и сейчас остается лишь удивляться, что на заре карьеры агент актера посчитал это красивое имя чересчур экзотичным, посоветовав клиенту банальный псевдоним Норман.

Отец бросил семью, когда Киану Ривзу было три, а в последний раз мальчик видел нерадивого папу в 13. Подросток часто переезжал с матерью-художницей по костюмам, пытавшейся реанимировать личную жизнь: Патрисия вышла замуж за голливудского режиссера Пола Аарона, затем — за рок-промоутера Роберта Миллера и парикмахера Джека Бонда.

Юность Киану и его сестер Ким и Карины прошла в Торонто. Мальчик страдал дислексией, что затрудняло обучение, зато преуспевал в хоккее. Мечта о спортивной карьере лопнула как мыльный пузырь из-за травмы, а ранние съемки в рекламе и участие в театральных постановках заставили парня задуматься об актерстве.

Юный Ривз мелькал в рекламе и канадских сериалах, пока многочисленные браки матери не помогли ему продвинуться в карьере: после курсов импровизации и уроков актерского мастерства Уты Хаген бывший отчим Пол Аарон способствовал получению пасынком грин-кард для переезда в США.

Хоккейное прошлое пригодилось артисту в работе над первой полнометражкой о спортсменах «Молодая кровь», ну а затем Аарон убедил знакомого продюсера Эрвина Стоффа стать менеджером и агентом пасынка. После череды небольших ролей Киану доверили ключевого персонажа драмы «На берегу реки», что привело к приглашениям в другие проекты о подростках — «Вечная песня», «Невероятные приключения Билла и Теда».

К счастью, в молодежных комедиях Ривз не застрял: уже в 1991-м он удостоился награды за роль в фильме «На гребне волны», а затем переключился на независимое кино. В драме «Мой личный штат Айдахо» Киану играл с уже знакомым по «Я люблю тебя до смерти» Ривером Фениксом. Парни успели подружиться, и смерть 23-летнего Ривера в 1993-м от передозировки стала для нашего героя личной трагедией.

Киану сыграл Джонатана в «Дракуле», ну а широкую популярность ему принес боевик «Скорость». Вскоре актер удивил публику, отказавшись от роли в сиквеле проекта ради «Гамлета» в театре Виннипега. К слову, критики хвалили артиста за образ принца Датского, в отличие от проходных «Джонни-мнемоника» и «Цепной реакции».

Хитовые «Прогулка в облаках» и «Адвокат дьявола» соседствовали в фильмографии Ривза с раскритикованными экспертами лентами «Чувствуя Миннесоту» и «Сладкий ноябрь». Но что бы ни говорили о Киану, а трилогия «Матрица» навсегда вписала его имя в историю кинематографа. Образ Нео стал культовым, превратив актера в секс-символ.

Триллер «Константин» и мелодрама «Дом у озера», воссоздавшая дуэт Ривза и Сандры Буллок из «Скорости», упрочили успех актера. Громко прогремела и франшиза про Джона Уика, ну а в 2025-м поклонники ждут ее спин-офф «Балерина» и сиквел «Константина».

«Грустный Киану»

Помимо того, что «Джон Уик» стал кассовым проектом, в некотором роде он еще и демонстрировал привязанность главного героя к семье. То же можно сказать о Киану: для сестер он превратился в идеального старшего брата, ну а для мамы — в заботливого сына.

Лучшие качества актера проявились, когда его сестре диагностировали лейкемию: Киану не только вкладывал все свои деньги в лечение Ким, но и отложил съемки «Матрицы», чтобы лично ухаживать за ней. «Киану — мой мир, — подчеркивала Ким Ривз. — Когда мне было плохо, он всегда был рядом. Брал меня на руки и кружил в танце, и мне сразу становилось лучше».

Актер не только вырвал сестру из лап смерти, но и основал благотворительный фонд по борьбе с онкологическим заболеваниями в 2003-м. Лишь спустя шесть лет Киану мельком упомянул об организации в интервью, подчеркнув, что не любит приписывать свое имя к чему-то, а лишь помогает фонду функционировать.

К слову, о щедрости и скромности Киану ходят легенды не только из-за его отношения к благотворительности. В середине 90-х актер добровольно урезал свой гонорар за «Адвоката дьявола» на два миллиона долларов, чтобы продюсеры пригласили в картину Аль Пачино. Подобным образом артист поступил и в случае с Джином Хэкменом и фильмом «Дублеры».

80 из 114 миллионов долларов гонорара за три «Матрицы» Ривз раздал команде костюмеров и ответственных за спецэффекты, считая их работу недооцененной. Кроме того, несмотря на баснословные выплаты, вне кадра Киану предпочитал одежду недорогих брендов, ездил на общественном транспорте или личном мотоцикле, отказывался от охраны и прочих атрибутов, присущих голливудским небожителям.

Один из дней рождения Ривз провел за стаканчиком кофе и кексиком у парапета магазина. Когда к артисту присоединились местные строители, он разделил с ними трапезу и мило поболтал. В другой раз актера застали на прогулке с бездомным мужчиной: звезда «Джона Уика» встретил его по дороге и угостил завтраком.

Снимаясь в «Дракуле», актер сблизился с дочкой режиссера Софией Копполой, однако с окончанием работы роман завершился. На площадке «Скорости» Киану и Сандра Буллок явно симпатизировали друг другу, но не решились вывести приятельские отношения на другой уровень, хотя позднее признавались в чувствах в интервью.

Также звезде приписывали романы с Шарлиз Терон и Клэр Форлани, ну а его связь с Дайан Китон, возникшая на площадке ленты «Любовь по правилам и без» быстро оборвалась...

Меланхоличность и склонность актера к уединению могут быть вызваны вполне конкретными причинами — событиями в его личной жизни. На заре карьеры артист встречался с коллегой по телефильму «Дети в стране игрушек» Джилл Шолен, но через три года она ушла от него… к Брэду Питту. И это, несмотря на помолвку!

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го сентября

    А мне Сандра Буллок нравтся в "граитация". Великий фильм не про космос, а про человека потерявшего всё, с пустотой внутри, который возвращается в мир. Не многие поняли этот фильм, где космическая пустота была лишь декорация. И безусловно саундтрек гениального Стивена Прайса. Что до Киану+Сандра, то рекомендую фильм "Дом у озера". ♥️

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