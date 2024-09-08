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Шона Пенна заметили с молдавской возлюбленной на 34 года младше него 1

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2024
BB.LV
Шона Пенна заметили с молдавской возлюбленной на 34 года младше него

64-летний актер Шон Пенн был замечен с 30-летней молдаванкой Валерией Ников

64-летнего актера Шона Пенна заметили на свидании с девушкой на 34 года младше него. Об этом сообщает The Daily Mail.

Новой возлюбленной звезды Голливуда стала 30-летняя молдавская актриса Валерия Ников. Целующуюся пару сфотографировали на улицах Мадрида во время прогулки артистов после совместного ужина.

В 2022 году Пенн развелся с австралийской актрисой Лейлой Джордж, в браке с которой он состоял два года. Весной 2024-го актер заявил о том, что каждый день радуется тому, что свободен.

Валерия Ников появлялась в эпизодической роли в сериале «Эмили в Париже». Шон Пенн знаменит игрой в таких фильмах, как «Таинственная река», «Харви Милк», «Путь Карлито» и «Древо жизни». Двое его детей от романа с актрисой Робин Райт Пенн старше, чем Ников.

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Комментарии (1)

  • AP
    Aleksejs Padalko
    9-го сентября

    И тянет всех к славянкам.Почему-то.Есть в этих женщинах какая-то загадка.Не считая красоты.

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