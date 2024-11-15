Исследование показало, как за последние годы в Европе изменилась сексуальная жизнь. Существенно!

Результаты масштабного исследования, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о "серьезных изменениях" в сексуальной жизни французов за последние десять лет. Каких именно?

В течение пяти лет сотрудники Inserm (Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований), ANRS (Национальной ассоциации социальной адаптации) и Santé publique France изучали сексуальную практику французов.

Доклад под названием "Контекст сексуальных отношений во Франции" - это четвертое крупное исследование по данной теме с 1970 года, последнее датируется 2006 годом.

Он основан на ответах на телефонный вопросник более 31 000 человек в возрасте от 15 до 89 лет, отобранных случайным образом в континентальной Франции и четырех заморских территориях (Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана и остров Реюньон).

Итак, основные выводы.

Первые сексуальные контакты

С конца 2010-х годов средний возраст первого полового акта увеличился, обратив вспять тенденции, наблюдавшиеся с 1960-х годов.

В период 2019-2023 годов женщины вступают в первую половую связь в возрасте 18,2 года, а мужчины - 17,7 года.

Это явление уже наблюдалось в других европейских странах, включая Данию, Норвегию и Швецию.

С другой стороны, сексуальная активность продолжается во все более зрелом возрасте: в 2023 году 56,6 % женщин и 73,8 % мужчин сохраняют активность в возрасте от 50 до 89 лет.

Количество партнеров

Количество сексуальных партнеров с течением времени увеличивается.

Среднее число партнеров за всю жизнь у женщин в возрасте 18-69 лет, имевших половые контакты, выросло с 3,4 в 1992 году до 4,5 в 2006 году и 7,9 в 2023 году. Для мужчин эти показатели, которые в 1992-2006 годах были стабильны и составляли около 11, "значительно" увеличились и составят в среднем 16,4 партнера в 2023 году.

Новая тенденция - наличие нескольких партнеров за последние 12 месяцев. Это явление растет среди 18-29-летних, как среди женщин (9,6% в 1992 году и 23,9% в 2023 году), так и среди мужчин (22,9% в 1992 году и с 32,3% в 2023 году).

Больше разнообразия, меньше интенсивности

Французы расширяют свой репертуар.

Все больше мужчин и женщин заявляют, что экспериментировали с другими сексуальными практиками, кроме вагинального полового акта, - мастурбацией, оральным сексом и анальным сексом.

Мастурбация, особенно среди женщин, резко возросла за три десятилетия (72,9% в 2023 году по сравнению с 42,4% в 1992 году).

Процент людей, которые занимались или получали оральный секс в течение своей жизни, также увеличился за эти годы: с 78,3% в 2006 году до 84,4% в 2023 году среди женщин и с 85,5% до 90,5% среди мужчин. Практика куннилингуса выросла с 72,1% в 1992 году до 83,7 % в 2006 году и 86,9% в 2023 году среди женщин и с 77,8% до 85,7% и 87,7% среди мужчин.

Практика анального секса выросла с 23,4% в 1992 году до 35,2% в 2006 году и 38,9% в 2023 году, причем среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин.

В то же время некоторые показатели сексуальной активности снизились.

В 2023 году 77,2% женщин (по сравнению с 82,9% в 2006 году) и 81,6% мужчин (по сравнению с 89,1% в 2006 году) в возрасте 18-69 лет заявили, что в течение последних 12 месяцев они вели активную половую жизнь с партнером.

Большинство женщин, не имевших половых контактов в течение последних 12 месяцев, говорят, что их это устраивает (76,5%), а вот мужчин такое положение дел устраивает гораздо меньше (55,4%).

Опрос также показывает, что частота половых контактов за последние четыре недели имеет тенденцию к снижению из года в год. У женщин она снизилась с 8,6 в 2006 году до 6,0 в 2023 году, а у мужчин - с 8,7 до 6,7 за тот же период.

Результаты также показывают, что с 2006 года среди женщин снизилась частота сексуальных отношений, в которые они вступают, чтобы доставить удовольствие своему партнеру, не желая этого сами.

Цифровая революция

Эволюция французской сексуальности происходит и в интернете.

С 2023 года 33% женщин и 46,6% мужчин имели сексуальный опыт с другим человеком, с которым они общались онлайн.

Стоит также отметить, что многие молодые люди отправляют обнаженную натуру: 36,6% женщин и 39,6% мужчин в возрасте 18-29 лет уже отправляли интимное изображение в своей жизни, а 47,8% женщин и 53,6% мужчин этого возраста уже получали его.

Это был первый случай, когда Inserm измерил подобные практики среди населения в целом.

Подвергая сомнению гетеросексуальные нормы

Социальное принятие гомосексуальности растет. Сегодня 69,9% женщин и 56,2% мужчин в возрасте 18-69 лет считают ее такой же формой сексуальности, как и любая другая.

Еще один примечательный вывод: доля людей, вступающих в сексуальные отношения, не являющиеся исключительно гетеросексуальными, резко возрастает.

В 2023 году женщины впервые заявили, что имеют больше опыта общения с людьми одного пола, чем мужчины. 13,4% женщин и 7,6% мужчин говорят, что в течение жизни испытывали влечение к людям того же пола, а 1,5% женщин и 0,6% мужчин говорят, что испытывали влечение к людям независимо от их пола (включая небинарных людей). Эти показатели выше среди 18-29-летних, чем в других возрастных группах.

Исследование также показало, что мнение о транссексуальности гораздо менее благоприятно, чем о гомосексуальности. Только 41,9% женщин и 31,6 % мужчин считают, что это такая же идентичность, как и любая другая.

Сексуальное насилие: тревожная картина

Опрос также указал на рост масштабов насилия в сексуальных отношениях.

Так, в 2023 году 29,8% женщин в возрасте 18-69 лет заявили, что сталкивались с принуждением или попыткой принуждения к сексу, по сравнению с 15,9% в 2006 году. Среди мужчин этот показатель увеличится с 4,6% в 2006 году до 8,7% в 2023-м.