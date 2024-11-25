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В чем 59-летний светский лев Порошенко ходит по премьерам 1

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
Петр Алексеевич был радостно принят кинематографистами.

Петр Алексеевич был радостно принят кинематографистами.

Местные наблюдатели укоряют миллиардера за чересур богатую одежду.

Порошенко возмутил своим появлением в куртке за 6000$ на премьеру фильма о замученных украинцах «Буча». Еще бы поп-корн взял! - пишет телеграм-канал Украина 7/24.    «Петр Алексеевич в новой итальянской куртке Brunello Cucinelli за более 6000 долларов США заявился на премьеру фильма «Буча». Додуматься во время войны напялить на себя тяжелый люкс в стиле а-ля «рождественский олигарх» на премьеру трагической ленты о замученных согражданах мог только абсолютно циничный персонаж, жажда власти которого выела изнутри все человеческое. Я бы не удивился, если бы он захватил с собой поп-корн.

photo_2024-11-22_13-40-07.jpg   Здесь сразу вспомнились слова Порошенко о том, что пока защитники Киевщины «сдрыснули», он взял в руки оружие и лично освобождал регион от оккупантов. Возможно, даже испачкал куртку.   В дополнение к этому самый богатый народный депутат, лидер самой богатой депутатской фракции заявил, что им с депутатами мало денег в Госбюджете. Потому за бюджет голосовать нельзя. А еще раньше про «маловато денег» Порошенко рассказывал иностранным дипломатам на встрече относительно помощи Украине. Правда, пришел он тогда в пиджаке за 2500 евро, с которого усердно срезал «бирку»», – пишет украинский политический эксперт Валентин Гладких.   Как сообщалось, что с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го ноября

    Охренеть-светский лев 🤡 Украм только это не показывайте...

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