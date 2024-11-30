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Дачникам назвали простой способ предотвратить появление слизней 1

Lifenews
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Дачникам назвали простой способ предотвратить появление слизней
ФОТО: Global Look Press

Агроном Коврижных: слишком плотная посадка растений приведет к появлению слизней.

Неправильная посадка растений на даче приведет к появлению слизней и улиток. Простой способ предотвратить их появление на участке назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

По словам эксперта, виновником появления незваных гостей в саду и огороде может оказаться сам дачник, неправильно посадивший растения. Коврижных пояснила, что, если располагать растения слишком плотно, практически не оставляя промежутков, получившиеся затененные участки станут идеальной средой для укрытия вредителей.

«Не загущайте посадки. В противном случае вам придется вступить в борьбу с большим количеством слизней и улиток. Есть еще одна важная рекомендация: периодически занимайтесь прореживанием всходов», — посоветовала агроном. В случае если слизни уже появились, она предложила посыпать дорожки золой.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го декабря

    Ловушки с пивом делайте и они сами сползутся в бадью с пивом. Можно дрожжи хлебные с сахаром (если +15 и более, чтоб бродили) разбодяжить вместо пива. Тоже сползаются.

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