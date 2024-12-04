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Латвийская блогерша Интриша попала в немилость части общества, записав одно видео 1

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
Латвийская блогерша Интриша попала в немилость части общества, записав одно видео

Инфлюенсер Интриша, с которой публика познакомилась более широко по телепередачам «Slavenības bez filtra» и «Četri uz koferiem», теперь попала в немилость части общества.

Интриша опубликовала видео, на котором вместе с Андреем Элксниньшем поет у рождественской елки в Даугавпилсе.

Созданный Интришей видеоконтент, который совершенно не понравился части латышскоязычной публики, перепубликуют в микроблогах «Х». Многие, кто радовался латышскому языку русскоязычной Инриши и выражал ей поддержку, теперь сожалеют об этом.

Певец Ральф Эйланд, впрочем, заявил, что удивлен лишь тем, что такого от «сомнительной» Интриши не ждали другие.

Другие придерживаются резкого мнения: «Я не знал ее, пока случайно не наткнулся на нее в «Četri uz koferiem»! И я до сих пор не знаю, кем и чем она занимается! Но я понял одно, русский остается русским. Так было и будет!»

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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    5-го декабря

    Интриша, все хорошо получаеться! :))) Все кто это видел, зашло, а часть латышскоязычной публики получила граблями по лбу, в очередной раз. Уже десятилетиями одно и тоже, то лыжи не едут, то санки тормозят.

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