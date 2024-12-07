Художник моды Давидс показал, как теперь выглядит. Что произошло?!

В социальной сети «TikTok» художник моды Давидс поделился вполне откровенными видеороликами, в которых сообщил, что сделал пластическую операцию, которая включает в себя подтяжку бровей, коррекцию верхних и нижних век, а также подтяжку лица.

«Выгляжу криминально, если Бог даст, через неделю все будет в порядке», - признает Давидс.

По его словам, операция длилась четыре с половиной часа, после чего он рассказывает своим подписчикам, что ему было трудно спать по ночам, потому что ему не разрешали спать на животе. Но, несмотря на серьезную операцию, он говорит, что чувствует себя хорошо.

На следующий день после операции он отправился домой, но на следующий день вернулся в клинику на перевязку, получив инструкции по дальнейшему процессу восстановления.

ВНИМАНИЕ: видеоролик может содержать неприятные сцены.