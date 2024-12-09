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Врач развеял популярный миф о переохлаждении почек 1

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
Врач развеял популярный миф о переохлаждении почек
ФОТО: Global Look Press

Врач Мясников заявил, что болезни почек не появляются из-за сидения на холодном.

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о переохлаждении почек.

Мясников назвал неверным представление о том, что болезни почек могут появиться из-за того, что человек посидит на холодной поверхности. «Где то, на чем сидишь и где почки? Сколько надо сидеть, в снег, что ли зарыться?» — поиронизировал доктор.

Он уточнил, что из-за переохлаждения может возникнуть частое болезненное мочеиспускание — симптом неинфекционного цистита. Однако он не связан со здоровьем почек, заключил Мясников.

Специалист также добавил, что развитие инфекции половой системы может развиться только из-за резкого переохлаждения не подготовленного к этому человека. «Но не то, что вы посидели попой на камнях», — констатировал врач.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Достаточно провести ночь в палатке при зимней ночёвке при внешнем морозе -17 и внутри палатки примерно -5 (у меня был спальник расчитанный до -7 для комфортного сна). Ну и разумеется коврик фольгированый 5мм толщиной. Хватило 7 часов сна и стужи неощутимой явно от мёрзлой земли, чтоб простудить левую почку. Дня 4 мучался остро. Помогло на удивление полтаблетки ибупрофена раз в 12 часов, чтоб снять острую боль.

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