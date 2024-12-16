Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выявили новую причину развития рака 1 1330

Lifenews
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выявили новую причину развития рака
ФОТО: Global Look Press

Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что кольцевые РНК (circRNA), способны вмешиваться в работу ДНК, вызывая мутации, которые могут привести к раку. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

«В то время как основными причинами рака долгое время считались экологические и генетические факторы, это революционное достижение открывает совершенно новую область в медицине и молекулярной биологии», — отметил один из ведущих авторов работы, профессор университета Саймон Конн (Simon Conn).

В ходе исследования ученые изучили образцы крови новорожденных, одни из которых были здоровы, а у других диагностирован лейкоз. Выяснилось, что у второй группы уровень кольцевой РНК был значительно выше. По словам Конна, генетическая молекула встречается в организме многих людей и способна вызвать мутацию в ДНК, тем самым спровоцировав заболевание.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карл III оказался живее всех живых.
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео