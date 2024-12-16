Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что кольцевые РНК (circRNA), способны вмешиваться в работу ДНК, вызывая мутации, которые могут привести к раку. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

«В то время как основными причинами рака долгое время считались экологические и генетические факторы, это революционное достижение открывает совершенно новую область в медицине и молекулярной биологии», — отметил один из ведущих авторов работы, профессор университета Саймон Конн (Simon Conn).

В ходе исследования ученые изучили образцы крови новорожденных, одни из которых были здоровы, а у других диагностирован лейкоз. Выяснилось, что у второй группы уровень кольцевой РНК был значительно выше. По словам Конна, генетическая молекула встречается в организме многих людей и способна вызвать мутацию в ДНК, тем самым спровоцировав заболевание.