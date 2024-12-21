Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Как можно просить деньги у умершего человека?» За собаку Тиммы требуют заплатить 1795 долларов 2 2110

Lifenews
Дата публикации: 21.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Как можно просить деньги у умершего человека?» За собаку Тиммы требуют заплатить 1795 долларов

Верный друг Яниса Тиммы, его пес по кличке Бу, так и не дождался хозяина. Держатель собаки потребовал за нее 1795 долларов и даже не проявил сочувствия к смерти спортсмена.

В последнее время Янис Тимма часто бывал в Майами. На другом континенте его ждал верный друг — пес бойцовской породы по кличке Бу. Когда спортсмен уезжал в Россию, то оставлял его своему приятелю. В этот раз экс-супруг Седоковой должен был забрать собаку 20 декабря, но из-за смерти мужчины заботу о питомце взяли на себя его семья и друзья.

Друг Тиммы предприниматель Марк Пугачев по просьбе отца покойного собирается отправить собаку в Латвию. Но резидент Майами возмутился поведением человека, у которого сейчас находится Бу. Мужчина остро воспринял то, что у американца на первом месте стояли деньги, и он не посчитал нужным выразить соболезнования насчет ухода Яниса из жизни.

«Не перестаю удивляться, какие люди ужасные. Я связался с человеком по поводу собаки Яниса, и сейчас еду ее забирать. Этот тип — какой-то товарищ Яниса. Я спрашиваю: „Ты можешь отдать собаку?“ Он пишет: „Да, ты можешь ее забрать, тебе нужно заплатить 1795 долларов“. Проблема тут, конечно, не в деньгах. Я просто не перестаю удивляться, какие люди все-таки гнилые. Он американец, а у американцев все-таки нет души. Эта ситуация показывает, насколько у них нет ни сердца, ни понятий», — негодует бизнесмен.

Пугачев поинтересовался у держателя пса, знает ли он, что Янис умер. На что ответ товарища был: «Когда деньги отправишь, пришли мне подтверждение». Бесчувствие американца вывело русского бизнесмена из себя. «Меня аж трясет. Прямо сейчас еду забирать собаку», — комментировал он по пути к Бу.

Отправить собаку в Латвию попросил отец покойного, чтобы у родных осталась частичка Тиммы. «Из-за того что Янис тут жил, он отдал кому-то собаку на время, чтобы за ней приглядели. Папа попросил отправить ее в память о сыне. Я уже и с папой, и с сестрой на связи. Конечно, я помогу», — рассказывает мужчина.

Вдобавок к своей речи Марк приложил видео, на котором еще живой баскетболист гуляет с любимым питомцем. «Голос звучит так, как будто он рядом… Три дня прошло, но до сих пор отвратительно себя чувствую, ужасно просто…» — комментирует предприниматель.

Чуть позже Пугачев сообщил, что ему удалось забрать пса. «Это лучший друг Яниса. Какой же ты уже большой. Самый любимый, самый родной. Не плачь, к папочке поедешь. Как ты, Бу? Хорошка», — радовался он встрече с любимцем.

Сейчас предстоит сложный этап транспортировки собаки, к тому же нужно будет решить вопросы с документами и вакцинами собаки, но уже много неравнодушных людей отозвались и готовы помочь с перевозкой.

×
Читайте нас также:
#звезды
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карл III оказался живее всех живых.
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео