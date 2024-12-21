Верный друг Яниса Тиммы, его пес по кличке Бу, так и не дождался хозяина. Держатель собаки потребовал за нее 1795 долларов и даже не проявил сочувствия к смерти спортсмена.

В последнее время Янис Тимма часто бывал в Майами. На другом континенте его ждал верный друг — пес бойцовской породы по кличке Бу. Когда спортсмен уезжал в Россию, то оставлял его своему приятелю. В этот раз экс-супруг Седоковой должен был забрать собаку 20 декабря, но из-за смерти мужчины заботу о питомце взяли на себя его семья и друзья.

Друг Тиммы предприниматель Марк Пугачев по просьбе отца покойного собирается отправить собаку в Латвию. Но резидент Майами возмутился поведением человека, у которого сейчас находится Бу. Мужчина остро воспринял то, что у американца на первом месте стояли деньги, и он не посчитал нужным выразить соболезнования насчет ухода Яниса из жизни.

«Не перестаю удивляться, какие люди ужасные. Я связался с человеком по поводу собаки Яниса, и сейчас еду ее забирать. Этот тип — какой-то товарищ Яниса. Я спрашиваю: „Ты можешь отдать собаку?“ Он пишет: „Да, ты можешь ее забрать, тебе нужно заплатить 1795 долларов“. Проблема тут, конечно, не в деньгах. Я просто не перестаю удивляться, какие люди все-таки гнилые. Он американец, а у американцев все-таки нет души. Эта ситуация показывает, насколько у них нет ни сердца, ни понятий», — негодует бизнесмен.

Пугачев поинтересовался у держателя пса, знает ли он, что Янис умер. На что ответ товарища был: «Когда деньги отправишь, пришли мне подтверждение». Бесчувствие американца вывело русского бизнесмена из себя. «Меня аж трясет. Прямо сейчас еду забирать собаку», — комментировал он по пути к Бу.

Отправить собаку в Латвию попросил отец покойного, чтобы у родных осталась частичка Тиммы. «Из-за того что Янис тут жил, он отдал кому-то собаку на время, чтобы за ней приглядели. Папа попросил отправить ее в память о сыне. Я уже и с папой, и с сестрой на связи. Конечно, я помогу», — рассказывает мужчина.

Вдобавок к своей речи Марк приложил видео, на котором еще живой баскетболист гуляет с любимым питомцем. «Голос звучит так, как будто он рядом… Три дня прошло, но до сих пор отвратительно себя чувствую, ужасно просто…» — комментирует предприниматель.

Чуть позже Пугачев сообщил, что ему удалось забрать пса. «Это лучший друг Яниса. Какой же ты уже большой. Самый любимый, самый родной. Не плачь, к папочке поедешь. Как ты, Бу? Хорошка», — радовался он встрече с любимцем.

Сейчас предстоит сложный этап транспортировки собаки, к тому же нужно будет решить вопросы с документами и вакцинами собаки, но уже много неравнодушных людей отозвались и готовы помочь с перевозкой.