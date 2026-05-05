На Кундзиньсале планируется строительство завода по производству стали и э-метанола, свидетельствует информация на сайте Агентства энергетики и окружающей среды, пишет ЛЕТА.

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) применила процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к планируемой деятельности Управления Рижского свободного порта — строительству завода по производству стали и э-метанола на Кундзиньсале в Риге.

Предусмотрено, что строительство завода будет осуществляться по адресам улица Уриекстес 40, улица Уриекстес 48 к-1 и улица Уриекстес 50 на Кундзиньсале в Риге.

На Кундзиньсале планируется создать производство стали и изделий из неё из металлолома с использованием технологии электродуговой печи (EAF), а также интегрированное производство метанола и э-метанола с использованием углекислого газа (CO2), улавливаемого в процессе производства стали.

Планируемый объём производства — до 250 000 тонн стали и до 60 000 тонн метанола в год. В процессе ОВОС будут уточнены конкретные технологические решения, включая получение водорода и энергоснабжение.

Производственный процесс включает подготовку металлолома, плавку в электродуговой печи (около 45 мегаватт), последующую обработку стали и прокатку, а также улавливание CO2 и его использование в синтезе метанола. В проекте также предусмотрена транспортировка сырья и продукции по морю и суше, а также переработка шлака объёмом до примерно 35 000 тонн в год для использования в строительстве.

Основные сырьевые ресурсы включают металлолом — до 265 000 тонн в год, воду — 600 000 кубометров в год, электроэнергию, водород и другие вспомогательные материалы. Место реализации проекта находится в зоне промышленной и транспортной инфраструктуры, в непосредственной близости от портовых и логистических объектов, включая объект повышенной опасности. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии примерно от 10 до 200 метров.

Ближайшие территории «Natura 2000» находятся на расстоянии примерно трёх–четырёх километров, при этом на месте реализации проекта выявлен биотоп значения ЕС — аллювиальные леса, а также отмечены места обитания охраняемых видов птиц.

Ранее сообщалось, что в Рижском свободном порту в 2025 году было перевалено в общей сложности 16,749 млн тонн грузов, что на 7,3% меньше, чем в 2024 году, в том числе в первые три месяца года — 4,352 млн тонн.

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объёму перевалки грузов.