В Метрополитен-музее в Нью-Йорке проходит ежегодный благотворительный бал Met Gala. В этом году его тема — "Искусство костюма". Супермодель Ирина Шейк вышла на дорожку в бра с бриллиантами и чёрной юбке в пол.

Также на дорожку бала Института костюма вышли: Джиджи Хадид, Аманда Сейфрид, Зои Кравиц, Оливия Уайлд, Николь Кидман с дочерью Сандэй Роуз, Лорен Санчес, Анна Винтур, Кара Делевинь.

Образ Шейк стал одним из самых ярких акцентов вечера, подчеркнув её уверенность и умение работать с провокационной эстетикой. Met Gala в очередной раз показал, что границы моды здесь задают сами звёзды.

Сопредседателями мероприятия вместе с Анной Винтур стали Николь Кидман, Бейонсе и Винус Уильямс. А почетными председателями и главными спонсорами — Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Билет на бал стоил около 100 тысяч долларов.

