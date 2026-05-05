Латвийская певица покинула родину и переехала во Вьетнам 2 1309

Lifenews
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская певица покинула родину и переехала во Вьетнам
ФОТО: LETA

Певица Катрина Гупало вместе с мужем Эдгаром Вилцансом в прошлом году решилась на шаг в неизвестность и неожиданно переехала во Вьетнам, говорится в материале в издании «Privātā Dzīve».

«В последние годы, живя в Риге, почти каждую ночь просыпалась, если слышала какой-то звук за окном. Чувствовала тревогу, пока не выясняла, что это — не тревожная ли сирена», — рассказала Гупало, чьи родовые корни уходят в охваченную войной Украину, пишет nra.lv. И в какой-то момент она поняла: необходимы кардинальные перемены. Катрина вместе с мужем Эдгаром Вилцансом переехала жить в Азию, а именно во Вьетнам.

Живя там, она смогла добиться сразу нескольких целей. Развивается вокально как певица, улучшает физическую форму и в свободное время наслаждается отдыхом в экзотической среде.

«Моя повседневная жизнь наполнена музыкой, упражнениями и генерацией идей. Даю себе время, не хочу ничего форсировать, хочу, чтобы творческие фантазии полностью созрели и только тогда реализовались. Я не живу по какому-то конкретному распорядку дня — скорее плыву по течению, чувствую свое тело и дух. Если энергии много, день наполнен открытиями, тренировками и событиями, а если не чувствую себя отлично, позволяю себе отдохнуть и полениться», — рассказывает Гупало о своей повседневной жизни.

Уже с первых часов во Вьетнаме ей стало ясно, что она оказалась в совершенно другом мире. «Когда ты турист, чем-то можно восхищаться или ужасаться, а потом — в конце концов — уехать. Живя здесь, нужно принимать местную культуру, привычки, привыкать к хаотичному и перегруженному движению. Из-за загрязнения воздуха я в повседневной жизни начала носить маску и промывать нос солёной водой», — поясняет Катрина.

В июле они планируют приехать в Латвию — полные впечатлений и с пониманием того, что можно жить иначе.

Напомним, более 10 лет певица была в отношениях с известным латвийским пианистом Андреем Осокиным, они много выступали вместе, пока в 2023 году не расстались.

