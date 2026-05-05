Мошенники выманили более 4 млн евро за три месяца: чаще всего — через звонки

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники выманили более 4 млн евро за три месяца: чаще всего — через звонки
ФОТО: LETA

Жители Латвии продолжают терять деньги из-за мошенников, несмотря на рост числа предотвращённых случаев.

В первом квартале 2026 года у клиентов финансовых учреждений похитили 4,156 млн евро — в 1415 случаях, сообщает Ассоциация финансовой отрасли. Речь идёт о ситуациях, когда сами клиенты подтверждали платежи.

Чаще всего деньги теряли из-за телефонного мошенничества — 637 случаев на сумму 1,78 млн евро. Инвестиционные схемы принесли злоумышленникам ещё 1,16 млн (616 случаев), другие виды мошенничества — около 1,22 млн.

При этом удалось предотвратить больше попыток, чем завершённых преступлений: 5613 случаев на сумму 5,17 млн евро. Больше всего — инвестиционных мошенничеств.

Только в марте зафиксировано 480 случаев, в которых похищено 1,56 млн евро.

Для сравнения: за весь 2025 год у клиентов крупнейших банков украли 12,22 млн евро, при этом объём потерь снизился по сравнению с предыдущим годом.

Основная проблема — так называемые «самостоятельно подтверждённые» переводы, когда люди сами отправляют деньги мошенникам, не распознав обман.

