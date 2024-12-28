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В праздники активизировались домушники. Как обезопасить квартиру или дом? 1

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2024
BB.LV
В праздники активизировались домушники. Как обезопасить квартиру или дом?
ФОТО: Global Look Press

В новогодние праздники в городах традиционно активизируются воры-домушники.

Большое число горожан предпочитает проводить новогодние праздники в путешествии. В отсутствие хозяев традиционно активизируются воры-домушники.

Воры примечают лакомые квартиры во время обхода — злоумышленники могут скрываться под видом газовиков или организаторов соцопроса. В разговоре с собственниками они могут ненавязчиво выведать, уезжают ли они на Новый год и на какой срок. Также узнать о планах квартировладельцев можно из соцсетей — многие пользователи необдуманно делятся личной информацией, размещая адрес проживания и даты путешествия. Есть и другие признаки, выдающие длительное отсутствие хозяев. К примеру, полный почтовый ящик или хенгеры — рекламные листовки, которые развешивают на ручки дверей.

Для того чтобы проникнуть в квартиру, домушники могут сломать дверь — для этого ее приподнимают домкратом и срезают петли. Под силу преступникам взломать и замок — будь то цилиндровый или сувальдный, правда, на последний уйдет больше времени. Опытным мастерам удается подобрать такой ключ, который не оставит следов взлома. Многие домушники заходят в квартиру через окна — медвежью услугу хозяевам оказывают пластиковые окна. Створки таких окон можно легко отжать отмычкой. В квартиры на втором-третьем этажах можно легко проникнуть через балкон.

Многие рассчитывают на работу консьержа или камер видеонаблюдения в доме, однако снять вора, забирающегося на балкон, довольно трудно. Поэтому эксперты советуют вложиться в систему безопасности и замки. Дверь стоит установить с защитой от взломов. Ее производят из металла, который не берет «болгарка», а дверная коробка усилена. Замков следует врезать несколько и разные — каждый вид придется вскрывать по-разному, что задержит злоумышленников. Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать на окна грибовидные цапфы. Благодаря такой фурнитуре створки плотнее примыкают к раме, затрудняя работу домушника.

Минимизировать ущерб можно, установив охранную систему. При выборе аппаратуры лучше отдавать предпочтение системам с несколькими типами связи — например, GSM и Wi-Fi или Ethernet. Такой вариант избавит от помех связи. Современные модели завязаны на мобильные приложения, с помощью которых можно ставить жилье на охрану дистанционно. В том случае если остановить воров не удалось, пригодится страховка. Общего полиса для защиты всей квартиры нет, но можно застраховать несущие конструкции, технику или ценности. Также хороший способ уберечь себя — дружба с соседями. Жильцы проследят за квартирой, вовремя опустошат почтовый ящик и уберут рекламу, не выдав отсутствие хозяина.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го декабря

    Шавку истеричную себе заведите. Что то вроде воющего хомячка по размерам. Дрянь типа шпица. Будет выть не переставая на любой мышиный шум.

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