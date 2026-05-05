Германия планирует передать Украине газовую теплоэлектростанцию, которая ранее обеспечивала работу газопровода "Северный поток". Об этом сообщила в понедельник, 4 мая, газета Die Welt со ссылкой на немецкую компанию Sefe Securing Energy for Europe (бывшая Gazprom Germania), пишет DW.

Речь идет об установке в Любмине вблизи Грайфсвальда, принадлежащей компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH (IKG). Станция использовалась для создания технологического тепла при подаче российского газа в немецкую газотранспортную сеть. По данным телеканала NDR, мощность станции составляет 84 МВт тепла и электроэнергии.

Летом 2022 года Россия сократила, а впоследствии полностью остановила поставки газа по "Северному потоку". Этот газопровод - как и "Северный поток - 2", который так и не был введен в эксплуатацию из-за вторжения в Украину - вскоре получил серьезные повреждения в результате взрывов. Кроме того, из-за войны в Украине Германия заявила об отказе от импорта российского газа.

Sefe: Эксплуатация станции стала нерентабельной

По данным Sefe, которая является мажоритарным владельцем IKG, после прекращения поставок российского газа по дну Балтийского моря в сентябре 2022 года эксплуатация станции стала нерентабельной. Поскольку других потребителей тепла от объекта нет, работа станции была полностью остановлена в 2023 году.

Покупателя для ТЭС найти также не удалось, рассказали в компании. "Поэтому в рамках гуманитарной помощи станция будет передана украинскому оператору электростанций на условиях самовывоза", - заявили в Sefe.

Там отметили, что для компании это решение является экономически целесообразным, поскольку позволяет избежать расходов на демонтаж или утилизацию оборудования. "В то же время эта сделка способствует поддержке украинской энергетической инфраструктуры", - добавили в компании.