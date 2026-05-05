Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал! Мать Мбаппе намерена выдвинуть ультиматум «Реалу» и потребовать ухода Винисиуса 0 215

Спорт
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скандал! Мать Мбаппе намерена выдвинуть ультиматум «Реалу» и потребовать ухода Винисиуса

Файза Ламари, мать и агент форварда «Реала» Килиана Мбаппе, намерена выдвинуть ультиматум президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, сообщает журналист Франсуа Галлардо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, французский футболист чувствует, что его предала часть одноклубников, включая Винисиуса. Мать Мбаппе хочет потребовать, чтобы сливочные расстались с Винисиусом.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» недоволен поведением Мбаппе вне поля, особенно на фоне сложного периода мадридцев. Кроме того, в клубе считают, что нападающий не стал тем лидером, на которого рассчитывали.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года после завершения контракта с «ПСЖ». В сезоне-2025/26 форвард провел 41 матч во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 6 результативных передач. 27 апреля стало известно, что футболист выбыл на неопределенный срок из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги

Читайте нас также:
#футбол #спорт #травма #контракт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео