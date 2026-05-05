Файза Ламари, мать и агент форварда «Реала» Килиана Мбаппе, намерена выдвинуть ультиматум президенту мадридского клуба Флорентино Пересу, сообщает журналист Франсуа Галлардо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, французский футболист чувствует, что его предала часть одноклубников, включая Винисиуса. Мать Мбаппе хочет потребовать, чтобы сливочные расстались с Винисиусом.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» недоволен поведением Мбаппе вне поля, особенно на фоне сложного периода мадридцев. Кроме того, в клубе считают, что нападающий не стал тем лидером, на которого рассчитывали.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года после завершения контракта с «ПСЖ». В сезоне-2025/26 форвард провел 41 матч во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 6 результативных передач. 27 апреля стало известно, что футболист выбыл на неопределенный срок из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги