Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Насколько умным был тираннозавр рекс на самом деле? 0 87

В мире животных
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насколько умным был тираннозавр рекс на самом деле?

Международная группа палеонтологов, ученых и неврологов провела анализ размера и структуры мозга динозавров, пришедя к выводу, что их поведение больше напоминало поведение крокодилов и ящериц, нежели приматов, как считалось ранее.

 

Ранее считалось, что динозавры, такие как тираннозавр рекс, имели значительное количество нейронов и отличались высоким уровнем интеллекта. Ученые полагали, что именно большое количество нейронов может указывать на умственные способности, метаболизм и эволюционную историю этих существ. В связи с этим, тираннозавр рекс был сопоставлен с приматами в своих привычках.

Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию. Для выяснения особенностей мозга динозавров, исследователи проанализировали эндокасты их черепов и формы полостей. Результаты показали, что размер мозга, указанный в предыдущих работах, был значительно завышен. Это также означает, что количество нейронных связей было преувеличено, но, по мнению ученых, это не является решающим фактором для оценки интеллекта динозавров.

«Количество нейронов не является надежным показателем когнитивной эффективности, и их использование для оценки интеллекта вымерших видов может привести к ошибочным выводам», — отметил доктор Орнелла Бертран, один из авторов исследования.

По словам исследователей, для точного восстановления биологии вымерших видов необходимо учитывать несколько источников доказательств, включая анатомию скелета, гистологию костей, поведение современных родственников и следовые окаменелости.

Идея о том, что тираннозавр рекс мог обладать умом приматов, кажется интригующей и захватывающей. Однако новое исследование выявляет множество противоречий в этой концепции. Ученые утверждают, что динозавры были ближе к умным гигантским крокодилам.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео