Международная группа палеонтологов, ученых и неврологов провела анализ размера и структуры мозга динозавров, пришедя к выводу, что их поведение больше напоминало поведение крокодилов и ящериц, нежели приматов, как считалось ранее.

Ранее считалось, что динозавры, такие как тираннозавр рекс, имели значительное количество нейронов и отличались высоким уровнем интеллекта. Ученые полагали, что именно большое количество нейронов может указывать на умственные способности, метаболизм и эволюционную историю этих существ. В связи с этим, тираннозавр рекс был сопоставлен с приматами в своих привычках.

Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию. Для выяснения особенностей мозга динозавров, исследователи проанализировали эндокасты их черепов и формы полостей. Результаты показали, что размер мозга, указанный в предыдущих работах, был значительно завышен. Это также означает, что количество нейронных связей было преувеличено, но, по мнению ученых, это не является решающим фактором для оценки интеллекта динозавров.

«Количество нейронов не является надежным показателем когнитивной эффективности, и их использование для оценки интеллекта вымерших видов может привести к ошибочным выводам», — отметил доктор Орнелла Бертран, один из авторов исследования.

По словам исследователей, для точного восстановления биологии вымерших видов необходимо учитывать несколько источников доказательств, включая анатомию скелета, гистологию костей, поведение современных родственников и следовые окаменелости.

Идея о том, что тираннозавр рекс мог обладать умом приматов, кажется интригующей и захватывающей. Однако новое исследование выявляет множество противоречий в этой концепции. Ученые утверждают, что динозавры были ближе к умным гигантским крокодилам.