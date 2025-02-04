Путин хочет создать «Интервидение» как конкурента «Евровидению»

Дата публикации: 04.02.2025
Российский президент Владимир Путин намерен создать «Интервидение» — международный песенный конкурс, который станет конкурентом «Евровидения», пишет LETA со ссылкой на DPA.

Россия была исключена из популярного конкурса «Евровидение» после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Опубликованный в понедельник указ Путина предписывает провести в этом году в Москве и Московской области международный музыкальный конкурс «Интервидение» с целью «дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере культуры и гуманитарных связей».

Этот проект имеет важное политическое значение, о чём свидетельствует состав его организаторов. Организационный комитет возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Конкурс «Евровидение» пользовался большой популярностью среди российских телезрителей. В 2008 году его победителем стал российский певец Дима Билан. Представители России также занимали вторые и третьи места. Исключение страны из конкурса в 2022 году стало болезненным ударом для многих россиян.

Министерство культуры России предложило создать альтернативный конкурс ещё в 2023 году. По словам советника Путина по культуре Михаила Швыдкого, в дебютном выпуске «Интервидения» осенью 2024 года ожидается участие около 20 стран.

Идея конкурса обсуждалась также на политических переговорах между Москвой и Пекином. В прошлом году Путин заявил, что его «китайские друзья» поддержали инициативу создания нового песенного конкурса под названием «Интервидение».

Попытки Москвы ответить на международную изоляцию созданием альтернативных соревнований пока приносили лишь ограниченные результаты. Так, Путин хотел организовать в 2024 году в России «Игры дружбы народов» в ответ на отстранение страны от Олимпийских игр. Однако эти соревнования сначала перенесли на год, а затем — на неопределённый срок.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
