Ларс фон Триер экстренно госпитализирован в больницу

Об этом сообщила продюсерка компании кинематографиста Zentopa Entertainments Луиза Вест. По ее словам, Триер чувствует себя хорошо, но нуждается в помощи врачей и специализированном медицинском уходе.

Она также уточнила, что постановщик находится в больнице временно. Напомним, что болезнь Паркинсона у Триера была диагностирована в 2022 году. С тех пор поставнощик особо не появляется на публике и не снимает кино.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Ларс фон Триер все-таки работает над новым проектом, однако дата его производства, по всей видимости, будет отложена из-за госпитализации.