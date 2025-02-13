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Ларс фон Триер экстренно госпитализирован в больницу 1

Lifenews
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Ларс фон Триер экстренно госпитализирован в больницу

Датский режиссер Ларс фон Триер был направлен в госпиталь на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона.

Об этом сообщила продюсерка компании кинематографиста Zentopa Entertainments Луиза Вест. По ее словам, Триер чувствует себя хорошо, но нуждается в помощи врачей и специализированном медицинском уходе.

Она также уточнила, что постановщик находится в больнице временно. Напомним, что болезнь Паркинсона у Триера была диагностирована в 2022 году. С тех пор поставнощик особо не появляется на публике и не снимает кино.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Ларс фон Триер все-таки работает над новым проектом, однако дата его производства, по всей видимости, будет отложена из-за госпитализации.

#кино
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го февраля

    Это кто? И на кой мне знать о нем?

    1
    0

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