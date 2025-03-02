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Тайный дневник юной Деми Мур поведал о грязных секретах кинозвезды 0

Lifenews
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Яркая брюнетка совершала в молодости ошибки, которые хотелось бы забыть.

Яркая брюнетка совершала в молодости ошибки, которые хотелось бы забыть.

"В ночь перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла в дом к парню".

Воплотился настоящий ужас актрисы — ее откровения попали в чужие руки. Теперь каждый может прочитать то, что происходило в жизни звезды почти сорок лет назад. Накануне церемонии вручения премии «Оскар» Деми Мур хотела бы с головой уйти в подготовку речи, которую будет произносить, когда станет «Лучшей актрисой» за фильм «Субстанция», но неожиданно оказалась героиней не самых приятных новостей. О себе напомнили тайны прошлого — личные блокноты актрисы найдены в мусорном баке.

В них артистка подробно описывала трудные периоды своего детства и личной жизни. На протяжении многих лет она вела дневники, в которых делилась своими переживаниями, многие из них она бы назвала постыдными. Никто не знал о тайном увлечении Деми, пока эти бумаги случайно не обнаружили.

Как передает Daily Mail, записи Мур более тридцати лет пролежали в гараже, который, помимо актрисы, использовал Брюс Уиллис. И вот недавно его семья решила избавиться от хлама, отправив на свалку множество вещей, включая и тетради с воспоминаниями бывшей жены. Дневник был спрятан в конверт с надписью «Личные мемуары Деми». Эти бумаги попали в руки сотрудника, на территории которого находится хранилище.

Как сообщили источники, страницы дневника активно заполнялись звездой фильма «Субстанция» в середине 80-х, когда в ее жизни были и неудачные романы, и серьезные проблемы с алкоголем.

В своей автобиографии Деми много рассказывала о браке с первым мужем, Фредди Муром. Надеясь, что эти записи никто не удивит, актриса призналась, что изменила будущему супругу прямо перед свадьбой:

«В ночь перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла в дом к парню, с которым снималась на тот момент в фильме. Он разбудил меня в 10:30 следующего утра, а я должна была быть готова к часу. Опоздала, с похмелья и с чувством вины — вот как я встретила свой день свадьбы. Следующие три года не стали лучше — я пила еще больше и начала употреблять наркотики. У меня было немало интрижек, но все они были лишь попыткой что-то скрыть и не попасться. Я испытываю такое отвращение к себе — не только из-за наркотиков, но и из-за людей. Я никогда не осознавала, насколько эгоистичной и несправедливой я была».

На страницах дневника Деми изливала душу по поводу своей зависимости. Одна из записей от 23 января 1986 года рассказывает о том, как Мур потеряла сознание. Все случилось после того, как она заказала в номер отеля кувшин коктейля «Камикадзе», состоящего из водки, ликера и сока лайма.

Не обошлось в блокноте без воспоминаний о тяжелом детстве, омраченном пьянством родителей, ссорами и частыми переездами по стране — обычно после выселения. Артистка писала о том, как однажды ночью она слышала, как ее мать истерически плакала: «Я встала и пошла посмотреть, что происходит. Там моя мама пыталась проглотить целую упаковку таблеток. Мой отец пытался остановить ее, но двух рук было недостаточно. Увидев меня, он сказал: ''Я придержу ее, а ты вытащи таблетки у нее изо рта''.

В дневнике Мур пишет, что они с матерью регулярно ходили в бары, и рассказывает, как по ошибке их называли сестрами: «Интересно, почему? Мне было четырнадцать с половиной лет, но я выглядела на двадцать пять. Мне почти всегда подавали так».

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