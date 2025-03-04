Чудовищная мышь вселяет ужас в трейлере «Микки Монстр»

Дэвид Говард Торнтон (клоун Арт в серии фильмов "Ужасающий") возвращается на экраны в новом пугающем образе - огромного существа, которое напоминает Микки Мауса из легендарного анимационного фильма студии Дисней "Пароход Уилли".

Оценить бесчинства мыши можно в новом трейлере фильма ужасов "Микки Монстр". Также стала известна дата выхода проекта в американский прокат - 2 апреля 2025 года.

“Я уже побывал на двух показах, и реакция зрителей была фантастической. У них действительно получилось то, к чему мы все стремились”, - прокомментировал Дэвид Говард Торнтон. - Мне нравится считать это комедией, потому что, если вдуматься, концепция абсолютно абсурдная. Ведь у нас мышь-мутант, которая плавает на лодке и убивает людей".

Отметим, что грядущий слэшер "Микки Монстр" - последний в череде жанровых фильмов, превращающих усилиями независимых киностудий любимых детских героев в воплощение кошмара. Возможность превратить черно-белый мультфильм Диснея 1928 года в полнометражный фильм о кровавом монстре, действие которого разворачивается на пароме от Стейтен-Айленда, появилась, когда истек срок действия прав на защиту интеллектуальной собственности.