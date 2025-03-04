Baltijas balss logotype

Обнаружен способ остановить старение 0

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Обнаружен способ остановить старение
ФОТО: Global Look Press

Daily Mail: Снижение уровня белка AP2A1 останавливает старение.

Японские ученые обнаружили механизм, способный обратить вспять старение клеток. Исследование Осакского университета показало, что снижение уровня определенного белка может вернуть стареющим клеткам молодые свойства и замедлить развитие возрастных заболеваний, сообщает Daily Mail.

С возрастом в организме накапливаются так называемые клетки-зомби — они не погибают, а выделяют воспалительные соединения, способствующие развитию болезни Альцгеймера, артрита и других возрастных нарушений. Исследователи выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет протеин AP2A1. Его избыток приводит к тому, что клетки увеличиваются в размерах и перестают делиться.

Эксперимент показал, что снижение уровня AP2A1 приводит к уменьшению клеток, восстановлению их нормального деления и возвращению признаков молодости. Это открывает новые перспективы для разработки методов борьбы со старением.

Однако ученые предупреждают, что процесс старения выполняет защитную функцию, предотвращая неконтролируемый рост клеток. Разработка безопасных способов вмешательства в этот механизм требует дополнительных исследований.

4
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео