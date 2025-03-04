Раскрыта опасность нерегулярного сна

Ученые, проанализировав данные участников долговременного исследования UK Biobank, раскрыли опасность нерегулярного цикла сна и бодрствования, который оказался связан с повышенным риском развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.

Исследование показало, что регулярность сна, оцениваемая с помощью индекса регулярности сна (SRI), может быть важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нерегулярный сон, определяемый как значительные различия во времени засыпания и пробуждения, повышал вероятность серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий даже у тех, кто соблюдал рекомендуемую продолжительность ночного сна.

В исследовании приняли участие 72 269 человек в возрасте от 40 до 79 лет, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Все участники носили трекер активности в течение семи дней, который фиксировал продолжительность и режим сна. Индекс SRI рассчитывался на основе этих данных, а затем участников разделили на группы: с регулярным, умеренно нерегулярным и нерегулярным сном.

Анализ данных показал, что у людей с нерегулярным сном риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 26 процентов выше, чем у тех, кто имел регулярный цикл сна. У участников с умеренной нерегулярностью сна этот риск был увеличен на 8 процентов. Связь между индексом SRI и риском событий оказалась почти линейной: чем выше регулярность сна, тем ниже вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительно выяснилось, что, хотя люди с регулярным сном чаще достигали рекомендуемой продолжительности сна, нерегулярность режима снижала положительный эффект этого фактора. У нерегулярно спящих участников риск заболеваний оставался высоким даже при выполнении нормы ночного сна, в отличие от тех, чья нерегулярность была умеренной.

Ученые отмечают, что исследование является наблюдательным и не может установить причинно-следственную связь, однако результаты подчеркивают значимость регулярности сна для здоровья сердца. Они считают, что рекомендации в области здравоохранения должны уделять больше внимания не только продолжительности, но и стабильности режима сна как фактору профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.