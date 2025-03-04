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Раскрыто влияние вредной пищи на работу мозга 0

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Раскрыто влияние вредной пищи на работу мозга
ФОТО: Unsplash

Nature: вредная пища ослабляет реакцию мозга на инсулин.

Пять дней на жирной и сладкой пище изменяют активность мозга, даже если вес остается неизменным. Влияние вредной пищи на работу мозга раскрыли ученые из Тюбингенского университета, сообщает издание Nature.

В эксперименте приняли участие 29 здоровых мужчин. 18 из них получили индивидуально составленные наборы продуктов с высокой калорийностью, включавшие шоколад, чипсы и фастфуд. В течение пяти дней они потребляли в среднем на 1,2 тысячи калорий больше обычного. Контрольная группа придерживалась привычного рациона.

Анализ показал, что даже кратковременное увлечение нездоровой пищей ослабляет реакцию мозга на инсулин — гормон, регулирующий обмен веществ и подавляющий аппетит. Этот эффект напоминает изменения, наблюдаемые у людей с ожирением.

«Мы не ожидали, что изменения будут такими заметными у здоровых людей», — сказала нейробиолог Стефани Кулльман. Тем не менее ученые отмечают, что их исследование является неполным, так как не учитывает влияние переедания полезной пищи на организм.

Результаты эксперимента могут быть актуальны для россиян, особенно в периоды праздничных застолий. Всего несколько дней жирной и сладкой пищи, характерной для Нового года, Масленицы и майских праздников, способны нарушить метаболизм и усилить тягу к нездоровой еде.

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