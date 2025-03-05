Пять лет назад актрису Елену Кондулайнен постигло несчастье, во время семейного застолья она почувствовала сильное недомогание. Прибывшие на место медики оперативно госпитализировали звезду, в больнице у нее диагностировали инсульт с неврологической энцефалопатией (нарушением мозгового кровообращения).

После перенесенного артистке в буквальном смысле пришлось учить жить заново. «Я мечтала просто встать, подняться с постели. Чувствовала себя овощем. Мечтала о том, как пойду в магазины, кафе. Истерики были каждый день», — призналась Елена в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам знаменитости, в тяжелый период жизни ее поддержали лишь близкие. А из звездных коллег никто даже не позвонил. «Они думают, что это заразно. Это защита. Чтобы со мной это не произошло, я лучше буду держаться подальше. И со мной этого не будет», — пожаловалась актриса.

Болезнь, к счастью, не поставила крест на звезде. Она утверждает, что продолжает пользоваться популярностью у противоположного пола. «Мужчины и так меня любят. Даже с этим диагнозом», — подчеркнула Кондулайнен.

Артистка мечтает вернуться в профессию, однако здоровье продолжает подводить. Не так давно Елена получила сложный перелом берцовой кости, сейчас она занимается реабилитацией, восстанавливая подвижность суставов.

Несмотря на травму, справляться с домашними обязанностями звезде приходится самостоятельно. Она испытывает материальные трудности и не может позволить себе помощников. Безденежье Кондулайнен переносит тяжело, она привыкла к обеспеченной жизни.

«У меня ухажеры, кто за мной ухаживал, меня избаловали. Они были очень богаты. И поэтому я не понимала, что такое деньги. Привыкла, что они есть», — посетовала актриса.

В прошлом у Елены Кондулайнен было несколько громких романов, ее даже подозревали в отношениях с политиком Владимиром Жириновским. В общей сложности замуж знаменитость выходила четыре раза, но все союзы оказались неудачными. От первого брака у актрисы остался сын Александр. Второму мужу она тоже родила ребенка, мальчика назвали Михаилом.