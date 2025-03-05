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В таком виде Джордж Клуни выходит на ночные прогулки с женой 1

Lifenews
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Супруги мечтают об отдыхе на собственной вилле у озера Комо.

Джордж и Амаль Клуни попали в объективы папарацци. На днях знаменитости прогуливались по Нью-Йорку, когда их подловили репортёры.

63-летний актёр был одет в брюки, рубашку поло и куртку тёмно-синего цвета, а его голову украшала серая клетчатая шляпа. На 47-летней Амаль были серое платье-свитер, серое пальто и чёрные ботфорты.

Всего несколько дней назад Джордж в интервью The New York Times высказался о разнице в возрасте между ним и супругой. "Честно говоря, я не думал, что у меня есть какие-то шансы, учитывая, что я был на 17 лет старше, а она уже всего достигла в жизни", — признался актёр. Он добавил, что они с Амаль договорились следующие "20, 25 лет" не посвящать только работе, ведь никто в конце своей жизни не думает: "Боже, как жаль, что я так много работал".

Напомним, что Джордж Клуни и Амаль Аламуддин, которая работает адвокатом по правам человека, поженились 27 сентября 2014 года. Знаменитости воспитывает близнецов Эллу и Александра и часто путешествуют всей семьёй. Их излюбленное место для отдыха — озеро Комо в Италии, где у Джорджа есть особняк. В 2023 году СМИ писали, что он решил продать этот дом, но актёр позже опроверг эту информацию.

Инсайдеры рассказали изданию Us Weekly, что ежегодный летний отдых в Италии — долгожданное событие для всей семьи, но особенно для детей. Элла и Александр уже предвкушают, как будут играть в футбол в местном клубе, а также заниматься живописью: для них уже приготовлены мольберты и краски, чтобы запечатлеть лучшие итальянские пейзажи на пленэре.

Напомним, что у Джорджа и Амаль в городе Комо есть собственная вилла. Именно в этом городе пара познакомилась десять лет назад, всего за год до свадьбы, поэтому место имеет для них особое значение.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Глянув на пикчу я чуть автоматически не перекрестился. На невзорова уж похож на ней.

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