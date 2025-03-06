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Представлены промо-ролики сериала «Чужой: Земля» 0

Lifenews
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Представлены промо-ролики сериала «Чужой: Земля»

В коротких видео с точки зрения кота представлены члены экипажа USCSS Maginot

В преддверии летней премьеры сериала "Чужой: Земля" телеканал FX выпустил серию коротких видеороликов, представляющих основных персонажей и локации. Особенностью некоторых из них является то, что они представлены с точки зрения кота, к ошейнику которого, видимо, прикреплена камера.

Напомним, что в проекте режиссера Ноя Хоули космический корабль USCSS Maginot компании Вейланд-Ютани совершает аварийную посадку на Земле, и молодая женщина (Сидни Чендлер), а также разношерстная группа солдат делают судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с величайшей угрозой планете.

Само название корабля является дурным предзнаменованием, поскольку оно, вероятно, отсылает к знаменитой французской оборонительной линии Мажино, которая теперь считается "барьером или стратегией, внушающей ложное чувство безопасности”.

Исторически сложилось так, что линия Мажино, придуманная военным министром Франции Андре Мажино, представляла собой дорогостоящий комплекс оборонительных сооружений, который Франция построила вдоль своей границы с Германией в 1930-х годах для предотвращения вторжения.

Вместо этого она стала символом провала, когда немецкие войска просто обошли линию Мажино во время Второй мировой войны. Учитывая, что произойдет с USCSS Maginot на Земле после его аварийной посадки, это название говорящее.

#кино
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