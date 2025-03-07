Жену принца хейтят за то, что для съёмок она арендовала дом, и подозревают, что еду для шоу вместо неё готовят другие люди.

Меган Маркл появилась на обложке журнала People и в интервью изданию рассказала о своих отношениях с принцем Гарри, от которого у неё двое детей: Арчи и Лилибет. По её словам, сейчас у них почти "медовый месяц", — несмотря на то что в сети в последнее время ходят слухи о проблемах в их браке. Меган отметила, что ради него оставила свой первый проект — лайфстайл-блог The Tig, однако теперь он с уважением относится к её новым проектам.

"Мы с мужем познакомились, когда я работала над The Tig. Я вижу эту искорку в его глазах, когда он видит, как я делаю то же, что и в тот день, когда мы впервые встретились. Это почти как второй медовый месяц, потому что это всё это так, как было вначале, когда он наблюдал, как я что-то пишу, дорабатываю правки и просто погружаюсь в детали. Я думаю, ему нравится за этим наблюдать, так же как мне нравится заниматься этим творческим процессом. Это просто весело. Я всегда была такой".

По её словам, именно на фоне отношений с Гарри она закрыла сайт. "Я любила The Tig, но я, конечно, люблю своего мужа больше. Так что это был выбор, который я сделала в то время, и я бы не изменила его ни на секунду".

Сейчас же она продолжает работать над своими проектами, а муж поддерживает её в этом. "Мы так долго были такой сплочённой командой, что мы просто идём вместе шаг за шагом. И мне это нравится. Быть женщиной-основателем и делать это при поддержке мужа — это для меня всё".

Сейчас Меган работает над запуском своего кулинарного шоу для Netflix, которое уже не раз критиковали в сети. Меган хейтят за то, что для съёмок она арендовала чужой дом, и подозревают, что еду для шоу вместо неё готовят другие люди. В сети также сравнили проект Маркл с кулинарным шоу Памелы Андерсон, которое уже вышло. Оказалось, что многие моменты в проекте герцогини Сассекской как будто скопированы из шоу Памелы.

Она также рассказала о воспитании своих детей от принца Гарри. По её словам, они живут "нормальной" жизнью. "Мы часто ходим на ужины, и не только в домах или частных заведениях; мы просто идём в обычный ресторан. Мне очень нравится, что мы можем просто хорошо проводить время".

акже, по её словам, одноклассники их детей проводят время у них дома. "Мы устроили небольшой лагерь, потому что зимние каникулы были длинными! Мы провели несколько дней в разных семьях дома, и мы смогли лучше узнать родителей, и все дети смогли поиграть".

Высказалась она и о своей публичности: по словам Меган, она часто ходит на занятия йогой. "Я хожу на занятия, на которых иногда бывает от 40 до 50 человек, и просто захожу и говорю: "Привет". Конечно, поначалу казалось, что это слишком. Кстати, я думаю, что любой на моём месте, заходя на занятие йогой, где 50 человек, и все смотрят на него, будет чувствовать себя немного неуютно! Теперь мне это нравится. Это лучшее. Я скучала по этому".