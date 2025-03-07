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Названы важные привычки для поддержания здоровья 0

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Названы важные привычки для поддержания здоровья
ФОТО: Unsplash

Для поддержания физического и психического здоровья необходимо соблюдать режим дня. Эту и другие привычки, положительно влияющие на самочувствие, назвала врач-педиатр Елена Алексенцева.

По ее словам, правильно организованный распорядок улучшает работу нервной системы и качество сна, оптимизирует функционирование органов и повышает эффективность распределения времени. Кроме того, важно вовремя ложиться спать. Лучше всего засыпать до 23:00, так как ночью начинает активно вырабатываться гормон мелатонин, связанный с регуляцией суточных ритмов. Норма продолжительности сна составляет от семи до девяти часов.

Еще одним ключевым фактором является регулярная физическая нагрузка. Она способствует профилактике возрастной потери мышц и положительно влияет на работу организма в целом. Помимо этого, важно сбалансированно питаться и пить достаточно воды.

«Суточная потребность в воде для взрослого человека составляет два-три литра, включая поступающую с пищей. Чистая питьевая вода должна составлять 50–70 процентов от общего суточного объема жидкости», — уточнила Алексенцева. Она добавила, что во время еды лучше отложить гаджеты и не спешить — прием пищи должен занимать не менее 15-30 минут. Это поможет избежать перееданий и поспособствует улучшению усвоения продуктов.

Для тренировки аналитического мышления и речевых навыков, а также предотвращая преждевременного старения мозга врач порекомендовала читать книги.

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