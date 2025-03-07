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В 39 лет Ирина Шейк добралась до карнавала в Рио - и пикантно заселфилась 0

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Селфи в ванной - что может быть пикантней.

Селфи в ванной - что может быть пикантней.

Модель предстала в эффектном синем купальнике с камнями и стразами.

На днях Ирина Шейк сообщила, что отправляется в Бразилию на карнавал. Звезда модельного бизнеса пообещала подписчикам делиться незабываемыми моментами с этого грандиозного мероприятия. Модель сдержала свое слово — этой ночью в ее личном блоге появились фото, сделанные в Рио-де-Жанейро во время карнавала.

Ирина предстала в эффектном синем купальнике с камнями и стразами. Образ дополнили объемные роскошные перья, колье, мини-юбка из камней и головной убор. Шейк сияла в эту праздничную ночь, демонстрируя безупречную фигуру.

«Я очень рада быть частью парада сегодня вечером… Нервничаю и волнуюсь! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!» — написала модель в своих социальных сетях перед выходом.

«Бразилия, я в пути… Очень рада быть частью волшебства Карнавала в Рио! Оставайтесь с нами, чтобы увидеть все незабываемые моменты! Не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами», — написала Ирина с соцсетях.

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Также звезда подиума опубликовала пикантное фото: на снимке Шейк предстала в купальнике с изображением флага Бразилии. Длинные черные волосы модель распустила, а лицо оставила естественным без макияжа.

После пышного мероприятия Ирина также поделилась своими впечатлениями — россиянку переполняли эмоции.

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«Это всегда было моей мечтой — побывать на карнавале в Рио, и наконец-то она сбылась! Это невероятный опыт и невероятные эмоции!» — поделилась Шейк. Карнавал в Бразилии начался 28 феврали и завершится 8 марта.

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