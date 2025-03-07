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Вера Брежнева пришла на показ в прозрачной юбке 0

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Кадр: @Ververa

Кадр: @Ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева пришла на показ Kenzo в Париже в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта, насчитывающего 13,5 миллиона подписчиков.

42-летняя украинская певица посетила мероприятие в темно-зеленом облегающем топе, прозрачной юбке и сапогах на каблуках. Помимо этого, звезда надела косуху в стиле оверсайз. Знаменитость распустила волосы и надела очки с прозрачными стеклами.

В январе Брежнева показала фигуру в боди. Исполнительница позировала на полученном снимке стоя перед камерой, в то время как ей наносили макияж и делали прическу.

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