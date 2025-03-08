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56-летняя Буланова о молодом муже: «‎Лучшего мужчины, наверное, не было в моей жизни» 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Валерий Руднев оказался младше возлюбленной почти на 20 лет.

Валерий Руднев оказался младше возлюбленной почти на 20 лет.

"И постоянно какие-то идеи у него в голове — это тоже здорово", - отмечает певица.

До знакомства с главным мужчиной своей жизни Татьяна Буланова была замужем дважды. Но ни с продюсером Николаем Тагриным, ни с известным футболистом Владиславом Радимовым она так и не обрела счастья. Настоящую любовь артистка, которая на днях отметила день рождения, встретила уже в зрелом возрасте.

Когда несколько лет назад о романе исполнительницы хита «Не плачь» с молодым бизнесменом прознала общественность, то на эту тему поднялся невообразимый шум. Валерия Руднева, который оказался младше возлюбленной почти на 20 лет, подозревали в желании прославиться за счет известной женщины. Да что уж там говорить, даже сама Татьяна Буланова, пусть и не сомневавшаяся в искренности чувств бойфренда, первое время не могла отделаться от дурных мыслей. Артистку смущала солидная разница в возрасте и повсеместная критика, которая лилась на нее чуть ли не из каждого утюга.

Но Руднев оказался одним из тех редких персонажей, которым нипочем хейт. Летом 2023 года в Санкт-Петербурге пара заключила официальный брак: торжество прошло в собственном ресторане вокалистки (заведение стало свадебным подарком мужа звезды), где она теперь является управляющей. Критики до последнего не могли поверить, что артистка действительно способна броситься с головой в омут, невзирая на печальный опыт за плечами. И пока Булановой и Рудневу продолжают перемывать кости, возлюбленные наслаждаются безоблачным счастьем. «Я в 20 лет выглядела хуже», — ранее отмечала артистка, которая действительно заметно преобразилась после свадьбы.

«И постоянно какие-то идеи у него в голове — это тоже здорово. И, конечно, с точки зрения мужчины он мне очень помогает. Из моих трех мужей Валерий лучший. Лучшего мужчины, наверное, не было в моей жизни», — не устает нахваливать Валерия артистка.

Накануне дня рождения в микроблоге звезды появились кадры ее энергичных плясок. Буланова показала поклонникам искренние эмоции под ремейк на песню «Старшая сестра». Благодаря коллаборации с модным диджеем любимый народом хит зазвучал совершенно неожиданным образом.

«По паспорту – 56, а в душе 20»; «Очень как-то все дико, но самое главное, что Таня счастлива»; «Я даже не поняла, что это за песня такая, но потом сообразила. Спорная вещь»; «Именинница ушла в отрыв, так держать!» — отреагировали пользователи Сети на порыв души своей любимицы.

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