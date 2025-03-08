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Куплю цветов и подарю букет – той женщине, которую люблю: а что означают эти букеты? 1

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Куплю цветов и подарю букет – той женщине, которую люблю: а что означают эти букеты?
ФОТО: dreamstime

Женский день – железобетонный повод подарить цветы, который не имеет права обойти ни один мужчина. Не будем углубляться в историю и обсуждать суфражисток Клару Цеткин и Розу Люксембург – они фигуры противоречивые. Поговорим о прекрасном, то есть о цветах.

Откуда пришел язык цветов

Дарить надо со знанием дела, ибо у цветов есть язык, который может рассказать нам многое.  Традиция пришла к нам с Востока, где внимание уделялось и оформлению, и цвету, и количеству цветков. В Европу цветочный символизм пришел в семнадцатом веке. Были даже целые словари, описывающие язык цветов и композиций. Здесь трактовки приобрели свой колорит.

Количество

  • Один цветок – самые искренние чувства к избраннице. Это самое честное и прямое признание на языке цветов. Что подарил, то и чувствуешь. Увиливать некуда.  

  • Три цветка – символизируют желание сообщить избраннице о своем счастье, о желании наслаждаться жизнью вместе. Здесь можно «поиграть» цветом.  

  • Пять бутонов – это красноречивое признание любви с помощью букета. Пять роз представляют собой идеальную, гармоничную, законченную композицию. Этот букет уже может быть из разных видов. 

  • Семь цветов в букете – это идеальный вариант для помолвки. Число семь символизирует семью и счастье, и это именно то, что подразумевается на помолвке. Желание создать семью со своей избранницей лучше всего скрепить подарком букета из семи цветов.

  • Девять и одиннадцать цветков – могут означать, что получательница для дарителя является просто другом. Такое количество цветов не несет символизма любви. Это яркий жест для друзей.

  • Тринадцать цветков – встречаются редко. Это число считается несчастливым, «чертовой дюжиной», а потому редко используется во флористике.

  • Пятнадцать цветков – символизируют уважение и благодарность адресату. Это богатая композиция, представляющая собой достаточно пышный букет.

Есть поверье, что четное количество цветов привлекает несчастье, и оно не принято для составления букета. Это суеверие берет начало еще в древности, волхвы тогда рассматривали четное число как завершение цикла, нечетное же, напротив, считалось оберегом от темных сил.

Интересно, что данное суеверие не распространяется на страны Америки, там четности и нечетности количества цветов в букете не придают значения.

Цвет и оттенок

  • Белый – символ чистоты и невинности. Цвет означает правду и истину, красоту и естественность.

  • Красный – любовь и страсть. Однако в данном случае важен вид цветка: розы и гвоздики символизируют сильную любовь, а мак имеет траурное значение.

  • Синий (голубой) – верность и преданность, надежда и почтение. Такие цветы отлично подходят для признания в любви и верности. Пример: букет ирисов. (Синих роз не существует – это крашеные белые.) 

  • Фиолетовый – символ доверия и расположения, дружбы и искренности. Пример: букет сирени.

  • Желтый - символ богатства и процветания, однако иногда также трактуются как вестники разлуки и символ неверности.

  • Розовый – символизирует нежную любовь без оттенка страсти. Их дарят молодым девушкам и даже маленьким девочкам.

Сорт

Тут встречаются различные толкования. Например, лилия в Древнем Риме символизировала богатство и процветание, а в Древнем Египте имела траурное значение и использовалась на похоронах. В Германии лилия имела мистическое значение, связывалась с траурными событиями. А во Франции та же лилия представляла собой символ величия и власти.

  • Розы – самые популярные цветы для подарка:

  • красные и бордовые – любовь и страсть

  • розовые – скромность и нежность

  • насыщенные оттенки – признание и благодарность

  • светлые оттенки – дружеское расположение

  • белые – идеальны для свадьбы, как символ невинности, чистоты, любви и нежности.

  • Хризантемы – признательность и дружеское расположение

  • красные – любовь

  • белые – чистота помыслов

  • желтые – нежность.

  • Герберы – самые теплые и яркие чувства.

  • Диантус (садовая гвоздика) – очарование, свобода, женская любовь, увлечение.

  • Дельфиниум:

  • розовые оттенки – непостоянство

  • синие – непритязательность и скромность.

  • Гортензия – символ скромности, надежды, искренности.

По легендам многих народов, отгоняет несчастье, болезни, притягивает положительные события.

  • Каллы – преклонение мужчины перед женщиной.

Еще одна трактовка – крепкий брак, именно поэтому многие невесты выбирают на свадьбу букет со значением из калл.

  • Эустома – изысканность и нежность.

В некоторых странах – защита от невзгод, неприятностей, бед.

  • Ранункулюс – ассоциируется с восхищением, символизирует привлекательность, шарм.

  • Тюльпан – редкий случай, когда можно не обращать внимания на цвет букета: любой оттенок тюльпана имеет положительную символику.

У тюльпана множество толкований: гармония, радость, счастье, любовь, а также они символ весны и праздника 8 Марта.

  • Фрезия – доверие, радость, помогает избавиться от депрессии.

  • Орхидея – нежность, красота, утонченность, любовь. У китайцев значение этих цветов в букете – знак детской непосредственности и беззаботности.

  • Подснежники дарят чутким, утонченным людям, чтобы акцентировать внимание на их очаровании в сочетании с наивностью, молодостью, нежностью.

  • Ландыши – хранители чистоты, верности, любви, нежности практически на всех континентах.

Они отлично сочетаются с другими растениями, дополняя значения цветов и растений в букете, хорошо смотрятся в композиции с разнотравьем, лесными ягодами.

#цветы
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Комментарии (1)

  • A
    Anim
    8-го марта

    Маму и дочек - с 8 Марта!

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