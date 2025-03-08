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Обнаружена неожиданная польза манго 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Обнаружена неожиданная польза манго
ФОТО: Unsplash

Medical Xpress: манго помогает снизить инсулинорезистентность.

Свежие манго могут снижать инсулинорезистентность у людей с избыточным весом и ожирением. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что ежедневное употребление этого фрукта способствует улучшению углеводного обмена без набора веса, сообщает Medical Xpress.

В эксперименте приняли участие 48 человек в возрасте от 20 до 60 лет, имеющих лишний вес. В течение четырех недель одна группа ежедневно съедала свежие манго (100 калорий), а другая — калорийно сопоставимый десерт. В конце исследования у участников, включивших манго в рацион, значительно снизились уровни инсулина и показатель HOMA-IR, который оценивает риск развития диабета.

Исследователи также отметили повышение активности гена Nrf2, регулирующего защиту клеток от окислительного стресса. Это может означать, что манго не только улучшает обмен веществ, но и укрепляет антиоксидантную защиту организма.

Авторы работы подчеркивают, что их выводы подкрепляют ранние исследования о пользе манго для контроля уровня сахара в крови. В отличие от других фруктов с высоким содержанием сахара, манго не приводит к скачкам глюкозы и может быть полезным дополнением к рациону для людей с риском развития диабета.

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