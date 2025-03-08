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Пугачева решила сэкономить 40 000 евро в месяц на замке в Грязи 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Пугачева решила сэкономить 40 000 евро в месяц на замке в Грязи

Примадонна официально открыла свою 76-ю весну.

Максим Галкин показал, как его супруга Алла Пугачёва отметила первое воскресенье весны. Шоумен опубликовал видео в своём инстаграме, в котором 75-летняя певица сидит за столиком у бассейна и демонстрирует праздничный торт в виде букета из жёлтых и белых тюльпанов. В описании Галкин лаконично написал: "Торт", добавив эмодзи с цветами и ромашкой.

Праздник жёлтых цветов — традиция, которую Алла Пугачёва придумала сама. По её замыслу, каждое первое воскресенье марта она "разрешает весну", надевая яркие наряды и принимая поздравления. Ранее Примадонна уже делилась фотографиями и видео с сервировкой стола в цветах торжества, однако поклонники обвинили певицу в злоупотреблении фильтрами и ретушью.

В последнее время практически каждую неделю появляюся слухи о том, что ее знаменитый замок в деревне Грязь разваливается буквально на глазах. На содержание такого дома в месяц уходило 4 миллиона рублей (40 000 евро), но сейчас там есть лишь уборщик и садовник, которые пытаются поддерживать строение в достойном состоянии, но кое-где уже появилась плесень, обвалилась штукатурка и пошли трещины.

Ранее Примадонна несколько раз возвращалась в Россию, чтобы решить дела. Первый визит был связан с вопросами по школе у Гарри и Лизы, затем она приехала для того, чтобы проститься с другом Валентином Юдашкиным, а в третий раз — чтобы записать несколько композиций. Возможно, разваливающийся замок тоже станет причиной ее нового визита на родину.

Напомним, в свое время Алла Борисовна приобрела шикарные апартаменты не только в Израиле, но и на Кипре и в Латвии. Как только становится жарко в одной из стран, она спокойно перемещается в Латвию в любимую Юрмалу на берег Балтийского моря.

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