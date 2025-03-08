Baltijas balss logotype

Раскрыта смертельная опасность пассивного курения 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Раскрыта смертельная опасность пассивного курения
ФОТО: Unsplash

Medical Xpress: пассивное курение может вызвать отслойку плаценты у беременных.

Пассивное курение во время беременности оказалось не менее опасным, чем активное — оно увеличивает риск преждевременной отслойки плаценты, которая угрожает жизни матери и ребенка. К такому выводу пришли ученые из Университета Тохоку, передает Medical Xpress.

Отслойка плаценты — одно из самых опасных осложнений беременности. Она вызывает нарушение кровоснабжения плода, что может привести к выкидышу, преждевременным родам и даже смерти новорожденного. Анализ данных 82 000 беременных женщин в Японии показал, что у курящих матерей отслойка плаценты наблюдается в 2,8 процента случаев. Однако даже у тех, кто никогда не курил, но подвергался воздействию табачного дыма со стороны окружающих, риск оказался еще выше и составил 3 процента.

«Даже если мать совсем не курит, ее партнер может курить дома, считая, что это не представляет проблемы. Мы надеемся, что наше исследование поможет осознать, что любое воздействие табачного дыма вредно для беременных женщин», — пояснил руководитель работы Хиротака Хамада.

Ученые подчеркивают, что защита беременных от табачного дыма должна стать приоритетом общественного здравоохранения. Они призывают к ужесточению мер по борьбе с пассивным курением в общественных местах и жилых зонах, чтобы снизить угрозу для будущих матерей и их детей.

3
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео