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Разгадана тайна болезни Бетховена 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Бетховен. Фргамент картины Йозефа Карла Штилера

Бетховен. Фргамент картины Йозефа Карла Штилера

ZDF: проблемы со здоровьем Бетховена были связаны с отравлением свинцом.

Ученые выяснили, что здоровье Людвига ван Бетховена могло ухудшиться из-за отравления свинцом. Анализ его волос показал концентрацию металла, значительно превышающую современные нормы, сообщает телеканал ZDF.

Композитор страдал от серьезных проблем с пищеварением и глухоты, однако причины его недугов оставались загадкой более 200 лет. Исследователи изучили две подлинные пряди волос Бетховена, растворив их в азотной кислоте для химического анализа. Результаты подтвердили, что уровень свинца в организме мог способствовать развитию его болезней.

Историки отмечают, что в XIX веке свинец широко использовался в быту и напитках, включая дешевые вина, которые Бетховен употреблял ежедневно. Это могло привести к накоплению токсичного металла и усугублению его состояния. Однако ученые не уверены, что именно свинец стал причиной глухоты композитора, так как первые признаки слуховых проблем появились у него еще в 27 лет.

Специалисты полагают, что полная картина здоровья Бетховена могла бы проясниться только при эксгумации его останков, но в ближайшее время это маловероятно.

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