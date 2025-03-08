Baltijas balss logotype

Жена Петросяна прокомментировала госпитализацию мужа 0

Lifenews
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Фото: @bruhunova

Фото: @bruhunova

Жена госпитализированного Петросяна попросила журналистов оставить ее в покое.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые прокомментировала госпитализацию мужа. Соответствующая запись появилась в ее Instagram.

35-летняя супруга Евгения Петросяна выложила в соцсети ролик, на котором виден экран смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров. Судя по указанному времени, звонки начали поступать примерно в 12:00 и совершались с интервалом в несколько минут.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» — подписала видео Брухунова, видимо, подозревая, что ей звонили представители СМИ. «Имейте совесть», — добавила женщина.

Легендарный юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве днем 8 марта. По информации источника Telegram-канала «112», 79-летний артист был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо, когда он находился утром у себя дома.

0
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео