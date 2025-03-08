Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые прокомментировала госпитализацию мужа. Соответствующая запись появилась в ее Instagram.

35-летняя супруга Евгения Петросяна выложила в соцсети ролик, на котором виден экран смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров. Судя по указанному времени, звонки начали поступать примерно в 12:00 и совершались с интервалом в несколько минут.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» — подписала видео Брухунова, видимо, подозревая, что ей звонили представители СМИ. «Имейте совесть», — добавила женщина.

Легендарный юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве днем 8 марта. По информации источника Telegram-канала «112», 79-летний артист был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо, когда он находился утром у себя дома.